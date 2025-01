Helhue Sukni impactó tras retirarse los puntos de su operación: Sorprendió con el resultado - Chilevisión

A través de sus stories de Instagram, la abogada compartió un video desde la consulta de su doctor, quien le quitó los puntos del rejuvenecimiento facial que estaban detrás de sus orejas.

A través de sus stories de Instagram, la abogada compartió un video desde la consulta de su doctor, quien le quitó los puntos de la operación que estaban detrás de sus orejas.

Helhue Sukni se sacó los puntos de su operación

"Estoy cagada (sic) de miedo porque la operación no me dolió nada, como tampoco el post operatorio. Nunca me dolió nada, lo juro por Dios", dijo mientras el doctor preparaba los implementos.

"Pero, ¿saben por qué me da miedo?, porque los puntos se secaron", reconoció.

Mientras le quitaban los puntos, Helhue se sorprendió y reconoció que "no me duele", mientras que el experto le señaló que "tienes muy buena cicatrización".

"Y eso que fumaba como china en velorio", agregó la abogada.

Cabe recordar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) fumar cigarrillo durante un proceso de cicatrización es riesgoso por que se disminuye la capacidad del organismo de aportar los nutrientes que se necesitan para completar el proceso tras una intervención quirúrgica.