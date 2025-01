Emilia Dides vivió mega chascarro al comprar vestidos por internet: “Eran para la gala” - Chilevisión

La ex candidata a Miss Universo mostró dos de los vestidos que pidió a través de una página de internet y estalló de risa al ver que no se parecían en absolutamente nada a lo que pidió.

Emilia Dides se viralizó en TikTok al mostrar el tremendo chascarro que vivió por comprar dos lujosos vestidos a través de internet por un monto de $130 mil.

La ex candidata a Miss Universo mostró dos de los atuendos que recibió a través de una página de internet y estalló de la risa al ver que no se parecían en absolutamente nada a lo que pidió.

El fail de Emilia Dides con vestidos

"Ustedes no se llegan a dimensionar lo que me acaba de pasar. Acabo de entrar a mi casa y me llegó un pedido que hice hace bastantes días. Yo creo que si hay un premio ganador de lo que me pedí versus lo que me llegó... definitivamente me lo llevo", dijo entre risas.

Según mostró, la cantante ordenó vestidos hechos con imitaciones de perlas. Sin embargo, lo que le llegó fue realmente insólito: En vez de perlas, la tela estaba impresa con el diseño.

"¿Qué vamos a hacer? Estos eran los outfits para la gala", lamentó.

"Todos esos vestidazos... 130 mil pesos chilenos", confesó. "La página se llama Arabellth... me salió en Instagram, como publicidad y yo, no sé si seré muy inocente, pero yo creí, obviamente, y lo compré", continuó.

"Buenos, pero tenemos trapo para limpiar la cocina, chiquillos", cerró.

Por su parte, los usuarios le dejaron divertidos comentarios: "Quizás compraste el vestido en formato PDF", "no cualquiera tiene 130 lucas en trapos para limipar la cocina", "ni Aliexpress se atrevió a tanto", "le mandaron una fotocopia del vestido", "tremenda estafa".