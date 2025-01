Tiktoker español quedó fascinado con Chile y aseguró que “Santiago es Europa”: “Muy moderno todo” - Chilevisión

El joven ha recorrido por varios lugares de la capital, donde probó comidas típicas, y quedó fascinado con la cultura y estilo de vida de los chilenos.

Un joven tiktokter español se ha vuelto viral los últimos días con diferentes videos sobre nuestro país, donde ha recorrido varios lugares emblemáticos. Es más, aseguró que Santiago es igual a Europa.

Conocido como "Dani con prisa" en redes sociales, el joven ha pasado por varios lugares de la capital, donde probó comidas típicas, y quedó fascinado con la cultura y estilo de vida.

Español fascinado con Chile

Dani ha publicado varios videos con sus impresiones mientras recorría diferentes lugares de la capital, como la Plaza de Armas, el Mercado Central, la Catedral de Santiago, el Cerro San Cristóbal y parte de la zona oriente conocida coloquialmente como "Sanhattan".

Mientras caminaba por plena Alameda, reconoció que "una cosas que me sorprende de Santiago es que es muy parecido a Europa".

"Mira esta calle (muestra la Alameda), parece la Castellana de Madrid... o sea, no es igual, pero aún así, aunque no sea lo mismo, es muy parecido, me recuerda un montón a Europa... más que a Europa, no me recuerda a La Paz, Lima, ciudades sudamericanas. Parece muy moderno todo", reflexionó.

Ahora, el joven se fue al sur de Chile, precisamente a Pucón, donde quedó impresionado con la altura de los árboles. "Parecen de Tarzán", comentó impactado.