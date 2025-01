“¡Qué mentira!”: La reacción de Florencia Araneda tras tierna acusación de hermano menor en TikTok - Chilevisión

Los hijos de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se hicieron viral en TikTok tras sumarse a la tendencia "escuchamos, pero no juzgamos", donde el pequeño Benjamín sorprendió con sus respuestas.

En el último tiempo, diversos usuarios se han popularizado con videos grabados en dupla, donde exponen su opinión sobre cada uno sin miedo al juicio. Usualmente, los creadores usan un tono ligero o humorístico para que la interacción sea entretenida y empática.

Bajo ese contexto, Florencia compartió un registro en compañía de su hermano menor, quien sorprendió con sus confesiones alusivas a la influencer.

El video viral de Florencia y Benjamín Araneda en TikTok

"A veces cuando Benji va a mi pieza y me dice 'Florencia', yo me hago la dormida porque no tengo ganas de jugar", partió diciendo la joven de 20 años.

Luego, el pequeño Benjamín respondió diciendo que "la Florencia me molesta mucho cuando estoy jugando iPad".

Más adelante, el niño sorprendió a su hermana tras acusarla que "siempre me dice qué hacer". Ante esto, Flo aseguró entre risas: "yo nunca te digo qué hacer, ¡qué mentira!".

La publicación ya suma cerca de 700 mil reproducciones y cientos de comentarios de usuarios, quienes destacaron la ternura de Benjamín y parecido físico con el animador del Festival de Viña.

"Igualito a Rafael Araneda", "qué tierno", "su vocecita", "el regalón de la familia" y "ella es igual a la mamá", fueron parte de las reacciones.