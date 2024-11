“Horroroso”: Marcela Vacarezza dejó en shock a Rafa Araneda por su rol de “primera dama” en Viña - Chilevisión

Vacarezza entregó las razones de por qué no le gusta ser la "primera dama" del Festival de Viña tras la confirmación sobre el regreso de Araneda a la animación del certamen.

Marcela Vacarezza se refirió al rol que cumplirá como "la primera dama" del Festival de Viña tras la confirmación de Rafael Araneda como el animador certamen viñamarino.

Araneda, quien está radicado en Miami, Estados Unidos, acompañará a Karen Doggenweiler, quien debutará en la animación del festival viñamarino.

En su podcast Tenemos que hablar, el animador conversó con su familia sobre su regreso y Marcela Vacarezza aprovechó la oportunidad para confesar que es "horroroso" ser la "primera dama" del Festival de Viña.

La confesión de Marcela Vacarezza

Mientras hablaban de los años en los que Araneda fue el animador, Vacarezza reflexionó sobre su rol en ese periodo.

"Yo creo que el peor rol es el ser 'primera dama' del Festival de Viña... es horroroso, horroroso", aseguró.

Tras ser consultada por el por qué, Vacarezza respondió que es "porque sabes muchas cosas, mucho de la interna y te entrevistan y te preguntan, y uno dice qué puedo decir, qué no puedo decir".

Por su parte, el animador recordó lo ocurrido con Backstreet Boys: "Hubo que aclararlo, nosotros haciendo un video con el director en la casa (...) porque tu mamá los anunció".

"Tuvimos una comida, donde estaba el equipo de Viña y se comentó que era una posibilidad. Tú te paraste, después volviste y lo diste por hecho", agregó.

Rafael Araneda y los artistas de Viña

En la conversación, Araneda también contó que "yo conversé con los productores y con los ejecutivos por teléfono, estuve en Chile con ellos".

"Cuando todo esto estaba cerrado, estuvimos aquí con parte de la producción, que vinieron a hacer cierres de parrilla y confirmación de artistas, me imagino, y como la Marcelita es preguntona empezó a preguntar por la parilla y yo dije 'no'", continuó.

"Es otro grupo... se repiten algunos, pero no te quisieron decir nada y yo lo avalé porque yo les dije, además, yo no quiero saber nada porque ustedes lo han mantenido en máxima reserva y después yo no quiero quedar como hocicón", añadió.