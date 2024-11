“Te puse el gorro...”: Rafael Araneda enfrentó a Marcela Vacarezza tras confirmación a Viña 2025 - Chilevisión

El animador del próximo Festival de Viña del Mar entregó detalles a su familia sobre su regreso al certamen y confesó parte del proceso hasta que fue confirmado.

Rafael Araneda enfrentó a Marcela Vacarezza y sus hijos luego de que se diera a conocer que será el animador del Festival de Viña 2025.

En su podcast en YouTube, Araneda le aseguró a Vacarezza que "te puse el gorro con la información" sobre su regreso al certamen viñamarino y descrubrió que sus hijos ya lo sabían.

Rafa Araneda y su regreso a Viña 2025

"Cuéntenme la verdad... ¿les dijo que yo volvía?", le preguntó a Martina, Vicente y Florencia Araneda.

"Porque esto se viene conversando desde julio de este año... cuando fuimos a España me llamaron", confesó el animador a su familia.

Si bien Martina respondió que "a mí no me dijo absolutamente nada mi madre", Vicente señaló que "a mí algo me dijo (...) se te escapó y dos semanas después el papá me lo confirmó".

Por su parte, Rafael explicó que "estaba conversado, yo tenía que tener el permiso de Univisión y habían cosas que cuadrar. Esta era una conversación que partió hace mucho tiempo y fue avanzando".

Luego de que Florencia también revelara que algo sospechaba por conversaciones que había tenido con su madre, el animador también tuvo una confesión.

"Te tengo que reconocer que te puse el gorro con la información... No fuiste la primera mujer en saberlo... porque yo venía hace tiempo hablando con la Karen (Doggenweiler), entonces ella me dijo 'Rafa, no puede saber ni la Marcela antes que yo'", declaró, asegurando que, tras firmar, la llamó a ella primero.