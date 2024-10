Florencia Araneda sinceró por qué dejó Miami y Rafa Araneda la encaró: “¿Y esta no es tu casa?” - Chilevisión

La hija de Rafael Aranaeda y Marcela Vacarezza entregó nuevos detalles sobre la decisión que la llevó a regresar a Chile sin su familia.

Florencia Araneda y por qué se fue de Miami

"Por más que no lo pase mal en el lugar, yo creo que es importante sentirse en su casa, donde está viviendo, y yo siempre sentí Estados Unidos como un lugar provisorio", confesó en el programa de YouTube que tiene con su familia.

Ante dicha confesión, Rafa Araneda la encaró y le preguntó "¿y esta no es tu casa?", ante lo que la joven respondió que "sí es mi casa, pero no es mi país".

"No me gusta el lugar el general, hay muchas cosas que no me gustan, que no comparto, donde no me proyecto a futuro. Siempre he dicho que jamás me gustaría, quizás si el día de mañana tengo hijos, que crezcan acá", confesó a su familia.

Acto seguido, Vacarezza intervino: "Vas demasiado rápido... ¿por qué para los hjios no es bueno?".

Tras la inquietud de su madre, Florencia argumentó que "no me gusta el sistema educacional acá y ustedes siempre han sabido que no me gusta (...) Es entretenido porque no te exigen nada, pero es muy frío también".

Finalmente, reveló que no tiene muy buenos recuerdos de su etapa escolar en EE.UU: "Llegué en una etapa donde era un colegio muy grande, poco cercano, donde uno no comparte clases, tenía cursos diferentes en mis ocho clases. No me gustaba".