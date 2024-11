Disley Ramos lloró tras tenso cruce con Magdalena Montes en Top Chef VIP: “Se lo tomó personal” - Chilevisión

La influencer vivió una complicada prueba de salvación en Top Chef VIP, donde tuvo que cambiar de mesón con Magdalena y recibió las críticas del jurado.

Un tenso cruce se produjo entre Disley Ramos y Magdalena Montes en el reciente capítulo de Top Chef VIP.

Todo ocurrió durante la evaluación de la prueba de salvación, donde los participantes prepararon tartaletas con una gran dificultad.

En medio del desafío, los concursantes debieron cambiar de puesto, por lo que sus platos sufrieron una drástica transformación.

En el caso de Disley, se cambió al mesón de Magdalena y quedó en blanco por unos minutos al no saber cómo continuar con la preparación de la comunicadora.

De igual forma, la influencer sacó la prueba adelante y decidió bautizar su plato como "Tartaletita CTM".

El duro cruce entre Disley y Magdalena en Top Chef VIP

Al conocer el nombre de la preparación, la chef Fernanda Fuentes se dio cuenta de inmediato de la molestia de Disley.

"Está enojada, cuente por qué está enojada", señaló Fuentes. "Es que llegué mesón de Magda y entiendo que tiene una preparación que ella la sabía hacer y eran sus ingredientes precisos", señaló Ramos.

"Dije '¿qué hago?'. Me tomé cinco minutos mirando el mesón y dije' tengo para hacer la masa', que la empecé a hacer de nuevo", relató la influencer.

Al ser consultada por qué hizo una nueva masa y no continuó con la que ya tenía avanzada su compañera, Ramos explicó que "no estaba hecha de una manera que a mí me gustara. No sé si mala, pero no estaba hecha a mi manera".

Montes, quien observaba esta situación desde su puesto de trabajo, aprovechó de intervenir al sentirse aludida por la influencer.

"Quiero hacer una aclaración, la masa mía no estaba terminada, así que imposible que no le haya gustado (...) En mi mesón había frambuesa, arándanos, crema, maicena, almendras laminadas, coco en rama, chocolate blanco y negro", replicó Magdalena.

"Entiendo que no era wow la cantidad de cosas, pero yo iba por mi receta. Igual llevé un poquito más de berries, de decoración, distintas cremas", agregó.

Luego de esta reacción, Disley aseguró ante las cámaras que la periodista "se lo tomó personal y de mala forma, por eso no le respondí nada tampoco. Encontré fuera de lugar lo que dijo".

Finalmente, la actriz rompió el llanto al no conseguir el resultado que quería en su plato. "Lo que me dijeron está correcto, autocrítica mía no más de haber hecho las cosas mejor", señaló.

