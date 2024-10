“Todos roban”: Helhue Sukni hizo un duro descargo en contra de los políticos durante las Elecciones 2024 - Chilevisión

En su Instagram, la abogada lanzó un ácido comentario a los actuales candidatos en las Elecciones de 2024. “No sé si voy a votar por el que roba más o el que roba menos”, confesó.

A raíz de las Elecciones municipales de 2024, la abogada Helhue Sukni lanzó una dura crítica a los candidatos electorales, asegurando que no tiene ganas de ir a votar debido a los recientes casos de corrupción que han ocurrido en la clase política.

Es por esto que, mientras tomaba el sol desde la piscina de su casa, la figura hizo público su reclamo a través de sus redes sociales.

“La pregunta del millón de dólares ‘¿Vas a votar por los que roban o no roban?’. Entre los alcaldes que violan, abusadores que te andan manoseando y todos los sin vergüenza que andan choreando plata, y chorean plata que sirve para el Estado, para los hospitales, la educación...”, comentó Sukni.

La abogada continuó con su descargo asegurando que solo iría a sufragar para no tener que pagar la multa: “Podría estar acá, la raja, pero no voy a poder porque tengo que ir a votar. No sé si voy a votar por el que roba más o el que roba menos”, dijo en el registro.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El mensaje de Helhue a los candidatos

Asimismo, Sukni le envió un mensaje directamente a la candidatos bromeando con que arriesga denuncia por sus dichos.

“Señores diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, me tienen chata porque todos roban… Quizás ahora me pongan una acusación constitucional, me denuncien, una querella por injurias y calumnias“, agregó.