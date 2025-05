Hija de Helhue Sukni decide dejar su carrera y dar giro a su vida: Esto hará desde ahora - Chilevisión

"Me dice: 'Ganas más que yo en las redes sociales'", reveló Sambia Rami sobre la abogada, quien tuvo sus propias observaciones sobre esta decisión.

La hija más pequeña de Huelhue Sukni, Sambia Rabi, dio a conocer una importante decisión que acaba de tomar en torno a su desempeño laboral: decidió dejar la carrera de educadora de párvulos.

¿A qué se dedicará ahora? La joven influencer decidió que, por ahora, prefiere dedicarse a las redes sociales, actividades que la complacen en medio de una frustrante crisis profesional.

Motivos de Sambia Rabi para dejar su carrera de párvulos

Según conversó con Las Últimas Noticias, Sambia renunció a su trabajo, en un jardín infantil, ya que "estaba super frustrada por el tema del sueldo".

"Es algo que se sabe, que a las educadoras les pagan mal, pero uno entrega tanto, es tanto el trabajo, vocación, para llegar a fin de mes a eso, que opté por renunciar. No lo estaba pasando bien", explicó.

Ante esto, la joven ha preferido trabajar sus cuentas de Instagram y de TikTok, ambas con casi 50 mil seguidores cada una, en donde comparte contenido de su estilo de vida, viajes, moda y outfits. "Me gusta mucho, es entretenido, conoces gente, se pasa bien", añadió.

¿Qué dijo Helhue sobre la decisión de su hija?

Si bien la decisión de Sambia generó algunas dudas en su madre, la abogada está consciente de lo bien que le va en este nuevo rubro. "Me dice: 'Ganas más que yo en las redes sociales'", reveló la joven.

Asimismo, confesó que su mamá "no entiende por qué me invitan a mí y a ella no. Me dice: '¿A qué eventos vas? Te invitan a ti y a mí no me invitan a nada'. Y yo le digo que ella no crea contenido como yo, ella hace videos de su día, pero sin ningún objetivo".