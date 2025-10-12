 Helhue Sukni celebró su cumpleaños número 60 con fiesta llena de lujos, baile y famosos - Chilevisión
12/10/2025 14:39

Helhue Sukni celebró su cumpleaños número 60 con fiesta llena de lujos, baile y famosos

La abogada celebró su cumpleaños número 60 en compañía de sus amigos, familiares y otros rostros de la farándula en un amplio salón de eventos.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado la abogada Helhue Sukni llevó a cabo una gran celebración por su cumpleaños número 60.

Para celebrarlo, la también influencer organizó una gran fiesta en un salón de eventos, reuniendo a decenas de invitados para disfrutar de una noche inolvidable.

Los detalles del cumpleaños de Helhue Sukni

A través de su cuenta de Instagram, la abogada compartió diversos registros de la celebración, donde se le vio acompañada de sus tres hijas y luciendo un atrevido vestido rojo que acaparó todas las miradas.

Sus hijas, por su parte, optaron por atuendos en distintos tonos, complementando la estética del evento que incluyó música y bailes inspirados en la cultura palestina, en honor a las raíces familiares de Sukni.

En los videos se aprecia un ambiente lleno de energía, risas y baile, con la participación de sus hijas, amigos cercanos y algunas figuras conocidas del espectáculo nacional.

Entre ellos, Daniela Aránguiz y su pareja actual, Cuco Cerda, hermano del exGran Hermano Chile, Raimundo Cerda.

Mira uno de los videos de la celebración a continuación:

