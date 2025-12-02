“Hasta con un palo”: Acusan a DJ Isi Glock de encubrir agresión en su reality y ella respondió con todo - Chilevisión

Bárbara Rojas aseguró que la DJ intentó manipularla para que no denunciara la agresión y también dijo que no se le brindó asistencia de ningún tipo.

La comunicadora Bárbara Rojo acusó agresión al interior de un reality que es creado y gestionado por Ilaisa Henríquez, también conocida como "DJ Isi Glock" y ella le respondió con todo.

Rojo publicó un video en su cuenta de Instagram donde también acusó a Henríquez de encubrir el ataque e intentar manipularla para que no denunciara, mientras que Isi Glock la tildó de "mal agradecida", negó los hechos y aseguró que todo está grabado.

¿Qué pasó con DJ Isi Glock?

A través de su cuenta de Instagram, Rojo publicó un video llorando donde culpa a una de las participantes del reality de Isi Glock "Deseo Extremo", de golpearla.

"Ella me agredió hoy día frente a cámara, ya que prendieron las cámaras, ni siquiera hay argumentos para esa pelea (...) Me pegaron combos, patadas, hasta con un palo en la cabeza", sentenció Bárbara Rojo.

En esa misma línea, agregó: "¿Pueden creer que Isi Glock hizo algo? Solo ha intentado hacerme la mente, que las van a dejar mal en el reality, que las van a dejar mal a ellas. Me hizo la mente para que no llamara a los Carabineros porque podía quedar mal ella y si expongo esto en redes sociales, queda mal ella".

"Esto fue por show, por una cámara, cuando yo vine a demostrar mi talento. Yo soy de Temuco, viajé nueve horas para estar acá y me trajeron engañada (...) que sería un reality totalmente de competencia. Que lo íbamos a pasar súper bien y cada una podría mostrar su talento", lamentó la comunicadora.

Acto seguido, la denunciante aseguró que no se le brindó asistencia ni comida además de prometerle que la persona que la agredió sería eliminada, pero eso no habría ocurrido: "Se me agredió de una forma brutal con la intención de generar contenido para este reality y no se me prestó ayuda".

Horas más tarde, Isi Glock respondió en su cuenta de Instagram y desmintió lo sucedido: "Me da gracia, no la situación de que la hayan golpeado, me da gracia y una mezcla como de impotencia porque como producción sí nos preocupamos y demasiado".

"Si tú vienes jodiendo a personas tres días antes no puedes esperar tampoco una reacción positiva de ellas. Creo que quedas de víctima cuando no lo eres", añadió Ilaisa, quien además aseguró que en el sitio donde se grabó el reality había comida en exceso e incluso restaurantes al rededor, pero no todos querían cocinar.

En esa misma línea, aclaró: "Yo hablé con ella en el minuto, la aparté (...) se le preguntó si quería hacer denuncia, si quería constatar lesiones, si quería ir al médico" y tildó el relato de Bárbara Rojo como "ilógico".

"Eso es ser una persona mal agradecida", concluyó Isi Glock, quien aseguró que todo lo ocurrido está grabado, incluyendo las partes donde la producción le ofrece asistencia de todo tipo tras la golpiza.

