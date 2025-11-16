“El programa de farándula más duro”: Tanza Varela arremetió contra candidatos presidenciales - Chilevisión

La empresaria se desempeñó como vocal de mesa este domingo y en ese contexto, grabó un video ejerciendo dicha labor junto a su hija de siete meses y confesó que no tiene su voto decidido.

Este domingo Tanza Varela lanzó los dardos en contra de los candidatos presidenciales durante las Elecciones 2025 y aseguró que no tiene su voto definido.

La empresaria tildó el escenario político como un "programa de farándula" y aseguró que ya no existe ni empatía, ni valores, cuestionando además una falta de preocupación por los niños.

¿Qué dijo Tanza Varela?

"Hoy día me tocó ser vocal de mesa y lo más divertido de todo es que ni siquiera tengo un candidato por quien votar", explicó Varela en su cuenta de Instagram, donde se mostró cumpliendo su labor mientras cuidaba a su hija de 7 meses, Roma.

En esa misma línea, aseguró que el mismo fenómeno ocurre con otras personas: "Muchos votando por descarte, votando por el menos malo".

"Díganme ustedes cuantos gobiernos que hemos tenido a lo largo de todos estos años, algunos que se haya preocupado por las infancias de este país, infancias que todavía siguen esperando educación de calidad", agregó Tanza.

Por otra parte, la empresaria criticó el sistema educacional, asegurando que no se entregan "valores de verdad" y que tampoco existe preocupación por la infancia: "Para mí la política pasó a ser el programa de farándula más duro que tiene este país".

"Es una guerra de poder, es una guerra de intereses", arremetió la influencer, quien finalmente concluyó: "Les falta empatía y les falta valores".

