“No alcanzamos a llegar”: Tanza Varela publicó impactante imagen del nacimiento de su hija - Chilevisión

"Mis tres embarazos han sido especiales", expresó Varela, quien dio a luz este viernes a su tercera hija, Roma, fruto de su matrimonio junto a Matías Bize, quien recibió a su hija.

Este sábado Tanza Varela publicó una impactante imagen del nacimiento de su tercera hija, Roma, y reveló que no alcanzó a llegar a la clínica, por lo que su marido, Matías Bize, tuvo que recibir a su hija.

Varela aseguró que cada uno de sus embarazos se ha llevado de manera especial y destacó la manera en que Roma llegó al mundo, sin embargo la noticia causó impacto entre sus seguidores.

"Matías recibió a Roma"

A través de su cuenta de Instagram, Tanza mostró una imagen donde aparece acostada en una camilla, con la ropa que llevaba de camino a la clínica y cubierta de sangre.

La influencer escribió: "Quiero confesar que no alcanzamos a llegar ayer a la clínica y Matías recibió a Roma. Fue todo tan intenso y tan rápido que no nos acordamos de muchas cosas. Simplemente nos acompañamos ambos dos en una situación de supervivencia, instinto y conexión máxima".

En esa misma línea, agregó: "No sabía si publicar esta foto o no, pero la verdad yo no escondo la vida real, y no puedo dejar de confesar que mis tres embarazos han sido especiales".

Varela destacó la maternidad como uno de los aspectos que más le ha enseñado a lo largo de su vida y luego reflexionó: "La vida es tan curiosa, por más que uno quiera que todo salga como uno lo espera e imagina, finalmente Dios y el universo tienen los planes que necesitamos para vivir esta vida ya resueltos".

"Yo amo la vida, la gozo y la disfruto pese a todos los matices que conlleva existir. Y si tuviera que repetir todo lo que he vivido, lo repetiría mil veces más". Finalmente, Tanza concluyó: