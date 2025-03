“Pensé que me iba a morir”: Tanza Varela entregó impactantes detalles del nacimiento de Roma - Chilevisión

La influencer reveló que no alcanzó a llegar a la clínica, por lo que su marido, Matías Bize, tuvo que recibir a su hija en un proceso rápido, pero "extremadamente doloroso".

Tanza Varela entregó nuevos detalles sobre el nacimiento de su hija Roma tras revelar que no alcanzó a llegar a la clínica, por lo que fue su esposo, Matías Bize, quien recibió a la bebé.

La influencer aseguró que el director de cine se preparó durante mucho tiempo e incluso realizó un curso de primeros auxilios, lo que resultó trascendental durante el parto.

Tanza Varela: "Pensé que me iba a morir"

"Ha sido impresionante, es el hombre más preparado, tremendamente organizado. Está alucinando con esta situación", confesó Varela en conversación con LUN.

En esa misma línea, comentó que las contracciones estuvieron presentes durante 35 minutos y agregó: "La verdad todo fue extremadamente doloroso y muy rápido".

En cuanto a Matías y el rol que cumplió dentro del nacimiento de la bebé, Tanza reveló que "él la recibió. Gracias a Dios Matías se había preparado con algunos cursos y libros y también el año pasado tomó un curso de primeros auxilios, entonces creo que él estaba preparado para todo, yo no, yo pensé que me iba a morir".

Además, la influencer reflexionó sobre la pérdida de su hija, Rosa: "Imagínate que su primera guagua la tuvimos que cremar y la segunda guagua la sacó él (...) Justo hablábamos de eso ayer. En 2022 sufrimos la pérdida de Rosa y la sufrimos hasta que nos enteramos que venía Roma y ahora estamos enamorados de ella".

Finalmente, Varela declinó dar más detalles sobre lo ocurrido en el parto, sin embargo concluyó: "Espero algún día animarme a contar todo lo que pasó. Me gustaría no dar mucho detalle al respecto porque no sé si la sociedad está preparada para tanto, pero finalmente está todo súper bien y la Roma está feliz con nosotros".