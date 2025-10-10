 “Fue heavy”: Tanza Varela recordó la pérdida de su bebé y reveló especial relación con el nombre de su hija - Chilevisión
10/10/2025 19:20

“Fue heavy”: Tanza Varela recordó la pérdida de su bebé y reveló especial relación con el nombre de su hija

La exchica reality se convirtió en madre nuevamente este año, luego de haber sufrido una difícil pérdida anteriormente junto a su pareja, Matías Bize.

Publicado por CHV Noticias

Tanza Varela estará este sábado en el nuevo capítulo de La Divina Comida, donde contará detalles de la llegada de su hija tras una dura pérdida anterior. 

La exchica reality se convirtió en madre por segunda vez este año, cuando junto a su marido, el cineasta Matíaz Bize, le dieron la bienvenida a la pequeña Roma. 

“Roma al revés se lee amor. La Roma llegó después de una pérdida que nosotros tuvimos”, contó en el programa. 

La dura pérdida de Tanza Varela

Tanza Varela también profundizó en un duro momento que enfrentó tras la pérdida de un bebé mientras vivía en México. 

La Roma llegó después de una pérdida súper dura que tuvimos con Matías, que igual la voy a contar y la voy a dejar aquí, porque creo que no la he compartido en profundidad”, expuso. 

Según contó, “tuvimos una guagua aproximadamente de 20 semanas y la parimos, la tuvimos en los brazos, nos tocó cremar a nuestra hija, imagínate después de tanto dolor que sentíamos, a los dos días que nació tuvimos que ir al crematorio, no sé, fue súper heavy”.

“Creo que es de las cosas más dolorosa, o si no es que la más dolorosa que nos ha pasado en la vida”, aseguró.

