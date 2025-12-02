 Camilo Huerta reapareció en redes sociales con enigmática publicación tras quiebre con Marité Matus - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno expropiará parte de la toma de San Antonio: Impulsarán proyecto habitacional para las familias Auto de Junior Playboy se incendió: ¿Cuáles son los riesgos de modificar vehículos sin la debida expertiz? Regresan los fuegos artificiales de Año Nuevo a la Torre Entel: Incluirá innovador show de drones Pescadores de Chiloé se hicieron virales por rescatar a tiburón: “Él puso de su parte” Refuerzan patrullajes en la frontera: Gobierno dice que flujo “es completamente normal”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/12/2025 20:26

Camilo Huerta reapareció en redes sociales con enigmática publicación tras quiebre con Marité Matus

El preparador físico había detenido por completo su actividad en las plataformas sociales, luego del término de su matrimonio.

Publicado por CHV Noticias

Tras meses de especulaciones, este martes Camilo Huerta reapareció en redes sociales tras el bullado quiebre matrimonial con Marité Matus.

El preparador físico encendió las alarmas entre los internautas dado que utilizó un enigmático mensaje para volver a utilizar su cuenta de Instagram.

Camilo Huerta reapareció en redes sociales

En horas de esta tarde, Camilo utilizó la sección de historias en su cuenta de Instagram para publicar una cuenta regresiva con recordatorio, la cual se puede activar.

El registro levantó las alarmas entre sus seguidores, puesto que el nombre de la cuenta regresiva es un emoji de corazón blanco y está pactado para el próximo 4 de diciembre a las 00:00 horas.

Huerta no entregó más detalles sobre el aviso, manteniendo el perfil reservado que ha tenido hasta el momento, puesto que desde el quiebre con Marité Matus detuvo su actividad en redes sociales, dado que la empresaria lo demandó por un dispensario que él administra, pero cuya inversión sería de ella.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar la paliza en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

02/12/2025

“No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en redes sociales, quien además se contactó tanto con Miguel de la Fuente como con Valentina Roth.

02/12/2025

Influencer transmitió en vivo su propio accidente de tránsito: Video es viral

El popular creador de contenido se vio involucrado en un siniestro con otros dos automóviles más. Su comportamiento generó repudio en redes.

02/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

02/12/2025