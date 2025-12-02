Camilo Huerta reapareció en redes sociales con enigmática publicación tras quiebre con Marité Matus - Chilevisión

El preparador físico había detenido por completo su actividad en las plataformas sociales, luego del término de su matrimonio.

Tras meses de especulaciones, este martes Camilo Huerta reapareció en redes sociales tras el bullado quiebre matrimonial con Marité Matus.

El preparador físico encendió las alarmas entre los internautas dado que utilizó un enigmático mensaje para volver a utilizar su cuenta de Instagram.

Camilo Huerta reapareció en redes sociales

En horas de esta tarde, Camilo utilizó la sección de historias en su cuenta de Instagram para publicar una cuenta regresiva con recordatorio, la cual se puede activar.

El registro levantó las alarmas entre sus seguidores, puesto que el nombre de la cuenta regresiva es un emoji de corazón blanco y está pactado para el próximo 4 de diciembre a las 00:00 horas.

Huerta no entregó más detalles sobre el aviso, manteniendo el perfil reservado que ha tenido hasta el momento, puesto que desde el quiebre con Marité Matus detuvo su actividad en redes sociales, dado que la empresaria lo demandó por un dispensario que él administra, pero cuya inversión sería de ella.

Revisa la publicación de Instagram: