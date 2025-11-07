Chilenos eligen al mejor comediante y a quién le gustaría ver en Viña 2026 - Chilevisión

El último sondeo del Estudio 5C de Cadem analizó la actual escena del stand-up chileno, donde exponentes como Felipe Avello, Jorge Alis y Pedro Ruminot figuran entre los favoritos.
Este viernes se publicó una nueva encuesta del Estudio 5C de Cadem, que incluyó un análisis a la actual escena del stand-up chileno.
A través de diferentes preguntas, el sondeo mostró cuál es el comediante favorito de este género y a quiénes les gustaría ver en el Festival de Viña del Mar 2026.
Ante la consulta, "del siguiente listado de personas que realizan Stand Up o comedia, ¿a cuáles de ellos conoces?", Felipe Avello es el humorista más reconocido con un 88%.
Le siguen Pedro Ruminot (87%), Sergio Freire (86%), Edo Caroe (85%), Chiqui Aguayo (84%), Jorge Alis (82%) y Rodrigo Salinas (80%).
Sin embargo, el panorama cambia ante la pregunta de cuál de ellos tiene una imagen "muy positiva + positiva":
En el sondeo también se eligió a los nombres favoritos para presentarse en Viña 2026, que aún no revela su parrilla de artistas.
El preferido por los chilenos para volver a la Quinta Vergara es Jorge Alis, quien se presentó con éxito en las ediciones de 2014 y 2019.
Revisa el resultado de la encuesta: