 Chilenos eligen al mejor comediante y a quién le gustaría ver en Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Estuvo 75 días en el SML: ¿Por qué hubo un error en la identificación de estudiante de Viña del Mar? Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas” Evidencia clave del triple crimen en La Reina: La pistola que el imputado compró en un mall chino Polémica por uso de vidrio antibalas en discurso de José Antonio Kast: Lo compararon con Trump
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/11/2025 18:18

Chilenos eligen al mejor comediante y a quién le gustaría ver en Viña 2026

El último sondeo del Estudio 5C de Cadem analizó la actual escena del stand-up chileno, donde exponentes como Felipe Avello, Jorge Alis y Pedro Ruminot figuran entre los favoritos.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se publicó una nueva encuesta del Estudio 5C de Cadem, que incluyó un análisis a la actual escena del stand-up chileno.

A través de diferentes preguntas, el sondeo mostró cuál es el comediante favorito de este género y a quiénes les gustaría ver en el Festival de Viña del Mar 2026.

El humorista favorito de los chilenos, según Cadem

Ante la consulta, "del siguiente listado de personas que realizan Stand Up o comedia, ¿a cuáles de ellos conoces?", Felipe Avello es el humorista más reconocido con un 88%.

Le siguen Pedro Ruminot (87%), Sergio Freire (86%), Edo Caroe (85%), Chiqui Aguayo (84%), Jorge Alis (82%) y Rodrigo Salinas (80%).

Sin embargo, el panorama cambia ante la pregunta de cuál de ellos tiene una imagen "muy positiva + positiva":

  • Jorge Alis (87%)
  • Edo Caroe (86%)
  • Luis Slimming (84%)
  • Pedro Ruminot (83%)
  • Felipe Avello (81%)
  • Alison Mandel (81%)
  • Diego Urrutia (80%)
  • Rodrigo Salinas (74%)

Comediantes favoritos para Viña 2026

En el sondeo también se eligió a los nombres favoritos para presentarse en Viña 2026, que aún no revela su parrilla de artistas.

El preferido por los chilenos para volver a la Quinta Vergara es Jorge Alis, quien se presentó con éxito en las ediciones de 2014 y 2019.

Revisa el resultado de la encuesta:

  • Jorge Alis (40%)
  • Felipe Avello (38%)
  • Luis Slimming (29%)
  • Edo Caroe (26%)
  • Pedro Ruminot (21%)
  • Diego Urrutia (14%)
  • Sergio Freire (14%)
  • Alison Mandel (13%
  • Guatón Salinas (11%))
  • Chiqui Aguayo (11%)
  • Natalia Valdebenito (9%)
  • Pato Pimienta (5%)
  • Paloma Salas (4%)

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025