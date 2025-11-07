Chilenos eligen al mejor comediante y a quién le gustaría ver en Viña 2026 - Chilevisión

El último sondeo del Estudio 5C de Cadem analizó la actual escena del stand-up chileno, donde exponentes como Felipe Avello, Jorge Alis y Pedro Ruminot figuran entre los favoritos.

Este viernes se publicó una nueva encuesta del Estudio 5C de Cadem, que incluyó un análisis a la actual escena del stand-up chileno.

A través de diferentes preguntas, el sondeo mostró cuál es el comediante favorito de este género y a quiénes les gustaría ver en el Festival de Viña del Mar 2026.

El humorista favorito de los chilenos, según Cadem

Ante la consulta, "del siguiente listado de personas que realizan Stand Up o comedia, ¿a cuáles de ellos conoces?", Felipe Avello es el humorista más reconocido con un 88%.

Le siguen Pedro Ruminot (87%), Sergio Freire (86%), Edo Caroe (85%), Chiqui Aguayo (84%), Jorge Alis (82%) y Rodrigo Salinas (80%).

Sin embargo, el panorama cambia ante la pregunta de cuál de ellos tiene una imagen "muy positiva + positiva":

Jorge Alis (87%)

Edo Caroe (86%)

Luis Slimming (84%)

Pedro Ruminot (83%)

Felipe Avello (81%)

Alison Mandel (81%)

Diego Urrutia (80%)

Rodrigo Salinas (74%)

Comediantes favoritos para Viña 2026

En el sondeo también se eligió a los nombres favoritos para presentarse en Viña 2026, que aún no revela su parrilla de artistas.

El preferido por los chilenos para volver a la Quinta Vergara es Jorge Alis, quien se presentó con éxito en las ediciones de 2014 y 2019.

Revisa el resultado de la encuesta: