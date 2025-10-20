A un mes de las elecciones: Así variaron las preferencias presidenciales según Cadem - Chilevisión

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la última encuesta Cadem, los que mantienen a la candidata oficialista, Jeannette Jara, como la favorita de cara a las elecciones de noviembre. Sin embargo, no lograría imponerse en segunda vuelta.

La encuesta fue aplicada entre el miércoles 16 al viernes 17 de octubre y la respondieron 1.239 hombres y mujeres de 18 años o más, en las 16 regiones del país.

Ante la pregunta sobre por quién votaría si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, un 26% (-2) votaría por Jeannette Jara y un 22% (-1) por el candidato republicano, José Antonio Kast.

Más atrás le siguen Evelyn Matthei con 14% (sin variación), Johannes Kaiser con 12% (+1) y Franco Parisi con 11% (+1). Al final de las preferencias se encuentran Harold Mayne-Nicholls con 4% (+1) y Eduardo Artés y Marco Enríquez Ominami, ambos con 1%, sin registrar variación respecto a la última medición.