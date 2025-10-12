 Encuesta Cadem: Jeannette Jara aumenta ventaja sobre José Antonio Kast en primera vuelta - Chilevisión
12/10/2025 21:35

Encuesta Cadem: Jeannette Jara aumenta ventaja sobre José Antonio Kast en primera vuelta

La candidata del oficialismo aparece con un 28% de las preferencias (+1 pto). Mientras que segundo se ubica José Antonio Kast, que mantuvo el 23% del informe anterior. 

Este domingo, se dio a conocer una nueva Encuesta Plaza Pública Cadem, donde Jeannette Jara se mantiene liderando la carrera presidencial en primera vuelta. 

La candidata del oficialismo aparece con un 28% de las preferencias (+1 pto). Mientras que segundo se ubica José Antonio Kast, que mantuvo el 23% del informe anterior. 

Más atrás aparecen Evelyn Matthei con 14% (-1 pto), Johannes Kaiser con 11%, Franco Parisi con 10%, Harold Mayne-Nicholls con 3% (-1pto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1% (+1pto). Mientras que el 9% de los encuestados no votaría, no sabe o no responde.

Eventual escenario en segunda vuelta

La encuesta da posibles escenarios en segunda vuelta, donde Kast superaría a Jara por 11 pts (47% vs 36%), mientras Matthei también derrotaría a la exMinistra de Trabajo, pero por 12 pts (46% vs 34%).

Además, la publicación indica que el candidato del Partido Republicano vencería a Matthei por 8 pts (38% vs 30%). 

