Encuesta de Cadem daba por ganador a Gabriel Boric a fines de julio en 2021, no a José Antonio Kast - Chilevisión

La encuesta de Cadem en julio de 2021 la lideraba el actual presidente, no José Antonio Kast, como se había viralizado en redes sociales.

La encuestadora Cadem publicó a fines de julio de 2025 un sondeo que da como favorito al opositor José Antonio Kast de cara a las elecciones generales de noviembre. En ese contexto, usuarios en redes sociales han compartido más de 400 veces que la misma firma también daba por ganador a Kast “a esta misma altura” de la carrera presidencial de 2021, adjuntando una placa atribuida a Meganoticias. Pero esto es engañoso. A fines de julio de ese año quien lideraba la intención de voto era Gabriel Boric. La gráfica viral muestra una medición de Cadem del 4 de noviembre de 2021.

“La #CADEM es tan chanta, que esto decia el 2021 a esta misma altura de carrera presidencial“, señala una publicación en Facebook.

“Así estaba la cosa el 2021 a esta misma altura”, indica otro usuario en X.

Estas entradas virales, acompañadas con una imagen atribuida al medio Meganoticias, muestran los supuestos resultados de la encuestadora Cadem en la campaña presidencial de 2021 en Chile. En ella aparecía el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, liderando las preferencias con un 25% en intención de voto.

Le seguía el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (19%), y el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi (10%).

Los contenidos comenzaron a circular tras la publicación de la última medición de Cadem, correspondiente a la última semana de julio de 2025, que dio como favorito para las elecciones presidenciales de noviembre al candidato opositor José Antonio Kast, con un 30% de las preferencias.

Le sigue la candidata oficialista Jeannette Jara con un 27%. En un tercer lugar queda la opositora Evelyn Matthei (Chile Vamos) con un 14%.

Sin embargo, es incorrecto que en la última semana de julio del 2021 la encuesta Cadem haya dado por ganador a José Antonio Kast.

Una búsqueda avanzada en Google con el concepto clave “encuesta Cadem”, acotada a la última semana de julio de 2021, condujo a una nota de Biobiochile publicada el 26 del mismo mes.

El artículo se titula “Boric lidera carrera presidencial y se impone a Sichel y Provoste, según Cadem” y consigna que el entonces candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, Gabriel Boric, aglutinaba las preferencias de los electores con un 30%.

Le seguía con un 25% Sebastián Sichel, candidato de Chile Vamos; y en tercer lugar estaba Yasna Provoste con un 12%, candidata de los partidos de la exConcertación.

Por otro lado, AFP Factual realizó una búsqueda inversa de la imagen compartida por los usuarios, lo que condujo a una publicación del 5 de noviembre de 2021 en la cuenta en Facebook de Meganoticias.

En esta entrada aparece la misma lámina que se comparten los mensajes viralizados. Junto a la imagen, el noticiario destaca que en la última medición de Cadem, José Antonio Kast lideraba las encuestas con un 25%, seguido de Gabriel Boric (19%) y Franco Parisi (10%).

La misma información se aborda con mayor profundidad en el enlace adjunto en el post.

La primera vuelta presidencial se realizó el domingo 21 de noviembre de 2021, en donde José Antonio Kast y Gabriel Boric pasaron a segunda vuelta con un 27,9% y 25,8% de los sufragios, respectivamente.

Finalmente, el 19 de diciembre de aquel año, Gabriel Boric fue electo presidente de la República, tras obtener el 55,87% de los sufragios.

AFP Factual ya ha verificado contenidos desinformativos relacionados con las elecciones chilenas de 2025.

Este es un artículo original de la Alianza Comprueba, liderada por Mala Espina y con colaboración de AFP Factual.