“Ya llegó la...”: Pedro Ruminot mostró el lado B de la paternidad y se lanzó contra seguidores - Chilevisión

El humorista mostró lo que pasa cuando su hija tiene que viajar en auto y aunque recibió muchos comentarios, algunos no fueron de su agrado: "Tengo 4 hijos", recordó Ruminot.

Pedro Ruminot causó revuelo en redes sociales al mostrar el otro lado de la paternidad y compartió cómo su pequeña hija, Mila, llora cuando tiene que subir a un auto.

Esto, luego de la popularidad que han alcanzado los videos donde la pequeña aparece junto a sus padres riendo a carcajadas y además Ruminot aprovechó la instancia para responder a una curiosa teoría que una seguidora hizo sobre el llanto de la bebé.

¿Qué dijo Pedro Ruminot?

El humorista se grabó de frente al interior de su vehículo, mientras que de fondo solo se escucha el llanto de Mila y escribió: "Me decían que el video de Mila riendo no era anticonceptivo, bueno les dejo uno que sí es anticonceptivo. Esto pasa cada vez que la subo al auto".

En esa misma línea, agregó: "Hay que subir las malas también, la crianza no es solo momentos lindos. Que tengan un lindo viernes".

Sin embargo, entre los comentarios una seguidora escribió: "Tal vez tuvo una mala experiencia subiéndose al auto", a lo que Ruminot contestó: "Ya llegó la psicóloga ancestral".

Asimismo, también hubo otras seguidoras que hicieron hincapié en que tardaría muchos meses en dejar de llorar, a lo que Pedro respondió: "Tengo 4 hijos".

Finalmente, Ruminot se sumó al comentario de otra internauta que indicó: "Está lleno de psicólogos ancestrales dando consejos", a lo que él concluyó: "Impresionante, y nadie los pidió".

