 “Ya llegó la...”: Pedro Ruminot mostró el lado B de la paternidad y se lanzó contra seguidores - Chilevisión
Minuto a minuto
Monsalve reaparece a casi un año de denuncia por violación: “Cometí un error, pero no cometí un delito” “Mi primo Maicol”: Harold Mayne-Nicholls respondió a lapsus de Eduardo Artés en debate presidencial Capturados en flagrancia: Funcionarios municipales de Maipú son detenidos por robar cables de cobre Funcionaria judicial fue sancionada tras difundir fotos eróticas tomadas en un tribunal Funcionario de la PDI mató de un disparo a perrito en Quilpué: Municipio anunció querella
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/09/2025 12:42

“Ya llegó la...”: Pedro Ruminot mostró el lado B de la paternidad y se lanzó contra seguidores

El humorista mostró lo que pasa cuando su hija tiene que viajar en auto y aunque recibió muchos comentarios, algunos no fueron de su agrado: "Tengo 4 hijos", recordó Ruminot.

Publicado por CHV Noticias

Pedro Ruminot causó revuelo en redes sociales al mostrar el otro lado de la paternidad y compartió cómo su pequeña hija, Mila, llora cuando tiene que subir a un auto.

Esto, luego de la popularidad que han alcanzado los videos donde la pequeña aparece junto a sus padres riendo a carcajadas y además Ruminot aprovechó la instancia para responder a una curiosa teoría que una seguidora hizo sobre el llanto de la bebé.

¿Qué dijo Pedro Ruminot?

El humorista se grabó de frente al interior de su vehículo, mientras que de fondo solo se escucha el llanto de Mila y escribió: "Me decían que el video de Mila riendo no era anticonceptivo, bueno les dejo uno que sí es anticonceptivo. Esto pasa cada vez que la subo al auto".

En esa misma línea, agregó: "Hay que subir las malas también, la crianza no es solo momentos lindos. Que tengan un lindo viernes".

Sin embargo, entre los comentarios una seguidora escribió: "Tal vez tuvo una mala experiencia subiéndose al auto", a lo que Ruminot contestó: "Ya llegó la psicóloga ancestral".

Asimismo, también hubo otras seguidoras que hicieron hincapié en que tardaría muchos meses en dejar de llorar, a lo que Pedro respondió: "Tengo 4 hijos".

Finalmente, Ruminot se sumó al comentario de otra internauta que indicó: "Está lleno de psicólogos ancestrales dando consejos", a lo que él concluyó: "Impresionante, y nadie los pidió".

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Ruperto enternece las redes con video junto a su hija: “La fuerza a pesar de la pérdida...”

El video de Ruperto y su hija ya cuenta con más de un millón de reproducciones y cerca de 177 mil "me gustas".

13/09/2025

“Ya llegó la...”: Pedro Ruminot mostró el lado B de la paternidad y se lanzó contra seguidores

El humorista mostró lo que pasa cuando su hija tiene que viajar en auto y aunque recibió muchos comentarios, algunos no fueron de su agrado: "Tengo 4 hijos", recordó Ruminot.

13/09/2025

“Me va a sacar...”: Denisse Campos impactó al mostrar resultados de intervención estética

La empresaria mostró los detalles apenas salió del pabellón, donde además de intervenir estéticamente su cuerpo, también hubo cambios en su rostro, piel y lunares.

13/09/2025

“Esta se volvió loquita”: La verdad detrás del nuevo romance de Coté López

La empresaria reveló la historia detrás de su difundido romance con un DJ de 33 años, esto luego de oficializarlo mediante un video en sus redes sociales.

13/09/2025