“La vida nos cumplió nuestro deseo”: Alison Mandel y Pedro Ruminot se convirtieron nuevamente en padres - Chilevisión

La pareja contó que tras un largo proceso de adopción, hace tres meses recibieron la importante noticia y se convirtieron nuevamente en padres con la llegada de Mila.

Alison Mandel y Pedro Ruminot anunciaron que su familia creció con la llegada de Mila, su pequeña hija tras un largo proceso de adopción.

La pareja compartió la noticia en sus redes sociales donde posaron junto a la bebé y contaron que hace tres meses se convirtieron nuevamente en padres tras casi cinco años esperando.

“Con mucha felicidad les presentamos a nuestra pequeña hijita Mila. Después de 4 años y medio de un proceso larguísimo de adopción por fin hace un tiempo recibimos el llamado más esperado por nosotros”, detallaron.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Al respecto señalaron que “no podemos estar más agradecidos de la vida bonita y que finalmente este proceso terminó de la mejor forma posible”.

Sobre su familia destacaron que ahora está “finalmente completa y la casa se llenó de aún más colores y amor. Baltazar es un hermano mayor increíble que explica y entiende mejor que todos lo que significa la adopción”

“Todos esperábamos ansiosos la llegada de una niña a este hogar y así fue como la vida nos cumplió nuestro deseo”, agregaron en su publicación.

“Ya llevamos 3 meses disfrutando de nuestra ajolote, de su sonrisa al despertar, de sus alegatos cuando se acaba el día, de las pestañas más hermosas que hemos podido conocer y de la niña más linda del mundo”, finalizaron.

El anuncio de Alison Mandel y Pedro Ruminot