“Hay sangre”: Alison Mandel atravesó complejo momento tras ser mordida por un perro en la calle - Chilevisión

La comediante de 41 años relató en sus historias de Instagram que, mientras se dirigía a renovar su licencia de conducir, un ataque la pilló de imprevisto y debió ir a un recinto hospitalario.

Un complejo momento atravesó la comediante Alison Mandel, luego de ser mordida por un perro en momentos en que se dirigía a una municipalidad a renovar su licencia de conducir.

El incidente ocurrió este lunes y la propia comediante de 41 años relató lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde relató las medidas sanitarias que debió adoptar tras el ataque del animal.

“Fui a renovar mi licencia y me estacioné en una calle oscura así que caminé rápido al auto, y veo que venía un señor con dos perros y pafff, me muerde uno. Siento una profunda traición y dolor”, escribió en una historia.

Si bien señaló que la herida "no es para puntos", sí decidió inyectarse una vacuna antirrábica: "Porque no vamos a confiar en el caballero que (dijo que) sí habían vacunas (en los perros)".

Alison Mandel se vacunó contra la rabia

En otro registro, la exintegrante del Club de la Comedia confirmó que ya estaba vacunada, aunque aclaró que restaban otras cuatro dosis: "La buena noticia es que la vacuna del coqueluche incluye tétano, así que si tienen hijos de menos de 10 años, la deberían tener vigente".

Desde su casa y visiblemente recuperada, Mandel abordó el incidente con humor. “Ya estoy en mi casa, tomando un té, porque a veces sólo tienes que tomar un té y decir ‘puta la hue...’ y seguir con tu vida”, bromeó.

"Me estacioné en una calle oscura y caminé rápido porque salí muy tarde. Entonces, caminé rápido y el perrito se debe haber alterado y me mordió la pierna fuerte", puntulizó. "Me quise zafar de la antirrábica pero cuando hay sangre ya no puedes", complementó.

Para finalizar su tragicómico testimonio del incidente, la artista que ha triunfado dos veces en el Festival de Viña del Mar sostuvo que, pese al momento, pudo renovar su licencia.