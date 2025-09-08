“Los dos lloramos”: Alison Mandel reveló emotiva reacción de Pedro Ruminot por llegada de su hija - Chilevisión

Los comediantes se convirtieron en padres de Mila tras un largo proceso de adopción. La actriz entregó detalles del momento en que recibió el llamado definitivo.

Alison Mandel entregó detalles del largo proceso de adopción de Mila, su hija con el comediante Pedro Ruminot. Además, reveló cómo fue el emotivo momento en que su esposo se enteró de la llegada de la pequeña.

Durante el podcast Primerizas, conducido junto a Chiqui Aguayo, Mandel precisó que la idea de adoptar nació hace 7 años, mucho antes del nacimiento de su primer hijo, Baltazar.

Sin embargo, el proceso comenzó formalmente cuando Baltazar ya tenía seis meses. "Fue un proceso larguísimo de cuatro años y medio", expresó.

El llamado que emocionó a Alison Mandel y Pedro Ruminot

La humorista también relató el momento en que recibió el llamado para ir a buscar a su hija. "Carola Paulsen me había invitado a almorzar. Ella me había sacado las cartas y me dijo que llegaría un día de mucho sol", señaló.

"Estoy llegando a su casa y veo que me llaman de la fundación. Ellos me dijeron: 'Solo te vamos a llamar cuando sea el llamado (para ir a buscarla)', todo lo demás lo iban a comunicar por mail", precisó.

En ese momento, se estacionó y contestó el celular. "Te llamamos porque llegó tu hija", le dijeron desde la fundación. Ahí mismo se enteró de que se trataba de una niña, que ya tenía tres meses de vida y estaba al cuidado de una familia de acogida.

Inmediatamente después, llamó a Pedro para comunicarle la noticia. "Fue un momento que voy a guardar toda la vida", expresó Mandel.

Entre gritos de emoción, Alison le contó a su esposo que ya podían ir a conocer a su hija. "Primero, pensó que le había pasado algo al Balti", expresó.

"¡Amor, somos papás de nuevo! Los dos lloramos y nos hicimos una videollamada", señaló la comediante.

Revisa el momento acá: