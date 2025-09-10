“Mi niña feliz”: La conmovedora foto de Pedro Ruminot con su hija y mensaje por familias de acogida - Chilevisión

El humorista compartió un video inédito junto a su hija Mila y abordó la importancia de las familias de acogida en el proceso de adopción de los niños.

Este miércoles, Pedro Ruminot compartió un inédito registro con su hija, Mila y habló sobre la importancia que tienen las familias de acogida durante el proceso de adopción de un niño.

El humorista hizo un llamado a evaluar la posibilidad de ejercer dicha labor e impactó a los internautas con dicho relato.

¿Qué dijo Pedro Ruminot?

A través de su cuenta de Instagram, Pedro Ruminot compartió un íntimo registro donde aparece con la pequeña Mila de pie sobre sus piernas, mientras ríe a carcajadas al escuchar los besos que su padre le lanza.

Al respecto, Ruminot escribió: "Este video es de la primera semana que llevaba Mila en la casa, mi niña feliz. Esto es gracias también a la familia de acogida que la hizo tan feliz antes de llegar a nuestro hogar".

En esa misma línea, Pedro agregó: "Los que se animen: Sean familia de acogida. Hay una campaña que se inició hace poco y muchos niños y niñas los necesitan".

"Cachetes hermosos. Mi reina hermosa, maravillosa", escribió Alison Mandel, lo que abrió paso dentro de los comentarios de la publicación, para que otras personas consultaran cuáles son los requisitos para ser familia de acogida.

Pedro y Alison se convirtieron en padres de Mila hace tres meses; sin embargo, estuvieron durante casi cinco años intentando gestionar una adopción.

Revisa la publicación de Instagram: