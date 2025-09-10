 “Mi niña feliz”: La conmovedora foto de Pedro Ruminot con su hija y mensaje por familias de acogida - Chilevisión
Minuto a minuto
“Michael tiene razón”: El lapsus de Eduardo Artés con Harold Mayne-Nicholls en el Debate Presidencial 2025 Así fue el primer cruce entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en el Debate Presidencial 2025 Johannes Kaiser al llegar al Debate Presidencial 2025: “El ciudadano es el patrón y elige a su empleado” Alcalde de Peñalolén es amenazado de muerte tras demoler canódromo clandestino de galgos Acompañado por el “Chile invisible”: Así llegó Marco Enríquez-Ominami al Debate Presidencial 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/09/2025 17:48

“Mi niña feliz”: La conmovedora foto de Pedro Ruminot con su hija y mensaje por familias de acogida

El humorista compartió un video inédito junto a su hija Mila y abordó la importancia de las familias de acogida en el proceso de adopción de los niños.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Pedro Ruminot compartió un inédito registro con su hija, Mila y habló sobre la importancia que tienen las familias de acogida durante el proceso de adopción de un niño.

El humorista hizo un llamado a evaluar la posibilidad de ejercer dicha labor e impactó a los internautas con dicho relato.

¿Qué dijo Pedro Ruminot?

A través de su cuenta de Instagram, Pedro Ruminot compartió un íntimo registro donde aparece con la pequeña Mila de pie sobre sus piernas, mientras ríe a carcajadas al escuchar los besos que su padre le lanza.

Al respecto, Ruminot escribió: "Este video es de la primera semana que llevaba Mila en la casa, mi niña feliz. Esto es gracias también a la familia de acogida que la hizo tan feliz antes de llegar a nuestro hogar".

En esa misma línea, Pedro agregó: "Los que se animen: Sean familia de acogida. Hay una campaña que se inició hace poco y muchos niños y niñas los necesitan".

"Cachetes hermosos. Mi reina hermosa, maravillosa", escribió Alison Mandel, lo que abrió paso dentro de los comentarios de la publicación, para que otras personas consultaran cuáles son los requisitos para ser familia de acogida.

Pedro y Alison se convirtieron en padres de Mila hace tres meses; sin embargo, estuvieron durante casi cinco años intentando gestionar una adopción.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Lo último

Lo más visto

EN VIVO | Sigue ACÁ el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participan en el primer Debate Chilevisión, el que puedes seguir aquí.

10/09/2025

“Cooperé con...”: El noble gesto de Bombo Fica con familia de chilena hallada muerta en Nueva York

El comediante aseguró que apenas se enteró del caso por los medios de comunicación sintió la inquietud de colaborar con la familia de la mujer. "Se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno", reflexionó.

10/09/2025

“Le pedía perdón...”: Revelan confesión de hija por asesinato de su madre en Santa Juana

La mujer de 29 años confesó haber cometido el crimen en su declaración, detalles que fueron entregados por el fiscal a cargo del caso durante su audiencia de formalización.

10/09/2025

Debate presidencial 2025: Cómo ver ONLINE el primer encuentro entre candidatos por Chilevisión

Se trata de la primera gran instancia televisiva en que los ocho aspirantes a La Moneda se enfrentarán cara a cara para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía.

08/09/2025