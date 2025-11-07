 “No sabía que era mi marido”: La insólita historia que sorprendió a Felipe Avello en pleno show - Chilevisión
07/11/2025 16:26

“No sabía que era mi marido”: La insólita historia que sorprendió a Felipe Avello en pleno show

Una asistente a un show del comediante reveló que tuvo que volver a enamorarse de su esposo luego de sufrir una enfermedad que le borró la memoria.

Publicado por CHV Noticias

Una asistente al show de Felipe Avello se volvió viral tras compartir su increíble historia: Perdió la memoria y olvidó por completo a su pareja e hijos, tal como en la película Como si fuera la primera vez (2004).

Durante una dinámica con el comediante, la mujer relató cómo tuvo que volver a enamorarse de su pareja luego de sufrir una enfermedad que le borró años de recuerdos, asegurando que su mayor deseo era “recuperar la memoria”.

"No sabía que él era mi marido"

"Tuve un virus cerebral… desperté y sé que soy casada y que tengo tres hijos, pero no sé lo que es un embarazo y tampoco sé que me casé, por lo que no sabía que él era mi marido", señaló la mujer.

En esa línea, relató que: "yo pensé que él era un doctor más, y después otra persona me dijo que no, que era mi esposo. Él me enamoró, me reconquistó y tenía que estarlo haciendo seguido, porque mi memoria quedó a corto plazo, al otro día me volvía a olvidar".

"Hice varios tratamientos, pero no recuperé la memoria, tengo una memoria, pero es a corto plazo, que si yo veo a alguien y lo dejo de ver, no lo voy a recordar", continuó la mujer.

Finalmente, el comediante comentó que la historia le parecía realmente sorprendente y, fiel a su estilo, cerró el emotivo momento con un toque de humor que provocó risas y aplausos entre el público.

 "De alguna manera te estás reseteando cada cierto tiempo, curioso, curiosísimo, lo había visto en películas, nunca en la vida real, y de alguna manera estás viviendo el aquí y el ahora (…) El pasado no importa porque no te acuerdas y el futuro tampoco existe todavía, entonces a disfrutar el presente", reflexionó Avello.

Mira el video a continuación:

@felipeavellooficial Por un virus cerebral quedo con memoria a corto plazo, pensábamos que solo pasaba en películas!! video completo “De regreso a viña del mar” en el canal de yutuuuus #comedia #humor ♬ sonido original - Felipe Avello

