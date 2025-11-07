“No sabía que era mi marido”: La insólita historia que sorprendió a Felipe Avello en pleno show - Chilevisión

Una asistente a un show del comediante reveló que tuvo que volver a enamorarse de su esposo luego de sufrir una enfermedad que le borró la memoria.
Una asistente al show de Felipe Avello se volvió viral tras compartir su increíble historia: Perdió la memoria y olvidó por completo a su pareja e hijos, tal como en la película Como si fuera la primera vez (2004).
Durante una dinámica con el comediante, la mujer relató cómo tuvo que volver a enamorarse de su pareja luego de sufrir una enfermedad que le borró años de recuerdos, asegurando que su mayor deseo era “recuperar la memoria”.
"Tuve un virus cerebral… desperté y sé que soy casada y que tengo tres hijos, pero no sé lo que es un embarazo y tampoco sé que me casé, por lo que no sabía que él era mi marido", señaló la mujer.
En esa línea, relató que: "yo pensé que él era un doctor más, y después otra persona me dijo que no, que era mi esposo. Él me enamoró, me reconquistó y tenía que estarlo haciendo seguido, porque mi memoria quedó a corto plazo, al otro día me volvía a olvidar".
"Hice varios tratamientos, pero no recuperé la memoria, tengo una memoria, pero es a corto plazo, que si yo veo a alguien y lo dejo de ver, no lo voy a recordar", continuó la mujer.
Finalmente, el comediante comentó que la historia le parecía realmente sorprendente y, fiel a su estilo, cerró el emotivo momento con un toque de humor que provocó risas y aplausos entre el público.
"De alguna manera te estás reseteando cada cierto tiempo, curioso, curiosísimo, lo había visto en películas, nunca en la vida real, y de alguna manera estás viviendo el aquí y el ahora (…) El pasado no importa porque no te acuerdas y el futuro tampoco existe todavía, entonces a disfrutar el presente", reflexionó Avello.
@felipeavellooficial Por un virus cerebral quedo con memoria a corto plazo, pensábamos que solo pasaba en películas!! video completo “De regreso a viña del mar” en el canal de yutuuuus #comedia #humor ♬ sonido original - Felipe Avello