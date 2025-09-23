VIDEO | Compilado de Felipe Avello y JP Queraltó en Fiebre de Baile: Revive sus mejores momentos - Chilevisión

Felipe Avello y Juan Pablo Queraltó entregaron la cuota de humor en la quinta temporada de Fiebre de Baile, dado que sus interacciones con los participantes sacaron más de una carcajada entre ellos mismos y el público.

La dupla no solo hacía de las suyas en Sálvense Quien Pueda (SQP), sino que también fueron los protagonistas de diversas travesuras en el backstage de la competencia.

Tanto Queraltó como Avello sorprendían en cada capítulo con particulares vestuarios e intervenciones que podían hacer reír a los participantes o ahondar en el enojo de ellos tras alguna evaluación del jurado.

El día de furia de Pamela Díaz

Uno de los momentos que marcó el backstage de Fiebre de Baile fue la persecución que ambos hicieron a Pamela Díaz luego de que ella decidiera abandonar el estudio antes de tiempo.

El paso del cuyi

Felipe Avello causó furor al inventar un baile muy particular: El paso del cuyi. Un danza se vio en reiteradas oportunidades a lo largo de la temporada y sacó más de una carcajada.

Al ritmo de Chayanne frente al jurado

Los animadores también se inspiraban en la temática del capítulo para lucirse con divertidos bailes y puestas en escena, como la vez que irrumpieron en el escenario principal con una canción de Chayanne y recibieron una inesperada evaluación.