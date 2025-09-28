Hombre fue asesinado a tiros en un block en Peñaflor: Se detuvo a un adolescente de 15 años - Chilevisión

El detenido corresponde a un residente del sector que cuenta con antecedentes penales y pasará a control de detención este domingo.
Durante la tarde de este sábado, un hombre de 27 años fue asesinado a tiros en la población Las Praderas, ubicada en la comuna de Peñaflor.
Los hechos ocurrieron en el sector de Francisco de Aguirre con Pasaje Gonzalo Pizarro, donde se alertó a los equipos policiales sobre una serie de disparos en plena vía pública, a eso de las 15:20 horas.
"Se constituye personal en el lugar y se logran percatar que habían evidencias balísticas en el lugar", detalló el mayor Renato González de Carabineros.
En esa misma línea, agregó: "Por información que entregaron testigos se logra identificar al autor del hecho, siendo detenido y trasladado al cuartel".
El detenido corresponde a un adolescente de 15 años y los equipos policiales no descartan que el móvil del crimen hayan sido rencillas vinculadas al narcotráfico.
"Aparentemente, el móvil de este hecho se alarga, se retrotrae a ya un tiempo atrás, digamos, y se han producido situaciones de naturaleza similar. No se descarta para nada la pertenencia de estas personas a agrupaciones criminales que tienen su asiento justamente en este sector", detalló el mayor González.
Por otra parte, la víctima fatal fue trasladada al SAPU Monckeberg, donde se constató su muerte a raíz de un impacto balístico en la zona del tórax.
Finalmente, el Fiscal Adjunto Miguel Ángel Orellana Pérez, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, explicó que el detenido pasará a control de detención este domingo.
Además, confirmó que el adolescente vive en el sector y cuenta con antecedentes penales: "Estamos haciendo diligencias para determinar la participación de más personas", cerró.
@ECOH_FiscaliaRM se encuentra en la población Las Praderas, en la comuna de Peñaflor, por el homicidio con arma de fuego de un hombre (27), de nacionalidad chilena, registrado en el patio de un block de departamentos. Se trabaja con OS9 y Labocar de @Carabdechile pic.twitter.com/9Ks7BHG17E
@ECOH_FiscaliaRM se encuentra en la población Las Praderas, en la comuna de Peñaflor, por el homicidio con arma de fuego de un hombre (27), de nacionalidad chilena, registrado en el patio de un block de departamentos. Se trabaja con OS9 y Labocar de @Carabdechile pic.twitter.com/9Ks7BHG17E— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) September 27, 2025