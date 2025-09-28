Hombre fue asesinado a tiros en un block en Peñaflor: Se detuvo a un adolescente de 15 años - Chilevisión

El detenido corresponde a un residente del sector que cuenta con antecedentes penales y pasará a control de detención este domingo.

Durante la tarde de este sábado, un hombre de 27 años fue asesinado a tiros en la población Las Praderas, ubicada en la comuna de Peñaflor.

Los hechos ocurrieron en el sector de Francisco de Aguirre con Pasaje Gonzalo Pizarro, donde se alertó a los equipos policiales sobre una serie de disparos en plena vía pública, a eso de las 15:20 horas.

Los antecedentes del ataque

"Se constituye personal en el lugar y se logran percatar que habían evidencias balísticas en el lugar", detalló el mayor Renato González de Carabineros.

En esa misma línea, agregó: "Por información que entregaron testigos se logra identificar al autor del hecho, siendo detenido y trasladado al cuartel".

El detenido corresponde a un adolescente de 15 años y los equipos policiales no descartan que el móvil del crimen hayan sido rencillas vinculadas al narcotráfico.

"Aparentemente, el móvil de este hecho se alarga, se retrotrae a ya un tiempo atrás, digamos, y se han producido situaciones de naturaleza similar. No se descarta para nada la pertenencia de estas personas a agrupaciones criminales que tienen su asiento justamente en este sector", detalló el mayor González.

Por otra parte, la víctima fatal fue trasladada al SAPU Monckeberg, donde se constató su muerte a raíz de un impacto balístico en la zona del tórax.

Finalmente, el Fiscal Adjunto Miguel Ángel Orellana Pérez, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, explicó que el detenido pasará a control de detención este domingo.

Además, confirmó que el adolescente vive en el sector y cuenta con antecedentes penales: "Estamos haciendo diligencias para determinar la participación de más personas", cerró.

