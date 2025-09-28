 Hombre fue asesinado a tiros en un block en Peñaflor: Se detuvo a un adolescente de 15 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Incendio afectó a cuatro casas en Santiago Centro: Perrito fue rescatado y asistido Parisi supera a Matthei y se ubica tercero: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano Presunto parricidio en Chiguayante: PDI confirma hallazgo del vehículo en que viajaba la madre Reportaje de CHV Noticias va tras la huella de Bernarda Vera: ¿Desaparecida o sobreviviente? ¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/09/2025 07:51

Hombre fue asesinado a tiros en un block en Peñaflor: Se detuvo a un adolescente de 15 años

El detenido corresponde a un residente del sector que cuenta con antecedentes penales y pasará a control de detención este domingo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, un hombre de 27 años fue asesinado a tiros en la población Las Praderas, ubicada en la comuna de Peñaflor.

Los hechos ocurrieron en el sector de Francisco de Aguirre con Pasaje Gonzalo Pizarro, donde se alertó a los equipos policiales sobre una serie de disparos en plena vía pública, a eso de las 15:20 horas.

Los antecedentes del ataque

"Se constituye personal en el lugar y se logran percatar que habían evidencias balísticas en el lugar", detalló el mayor Renato González de Carabineros.

En esa misma línea, agregó: "Por información que entregaron testigos se logra identificar al autor del hecho, siendo detenido y trasladado al cuartel".

El detenido corresponde a un adolescente de 15 años y los equipos policiales no descartan que el móvil del crimen hayan sido rencillas vinculadas al narcotráfico.

"Aparentemente, el móvil de este hecho se alarga, se retrotrae a ya un tiempo atrás, digamos, y se han producido situaciones de naturaleza similar. No se descarta para nada la pertenencia de estas personas a agrupaciones criminales que tienen su asiento justamente en este sector", detalló el mayor González.

Por otra parte, la víctima fatal fue trasladada al SAPU Monckeberg, donde se constató su muerte a raíz de un impacto balístico en la zona del tórax.

Finalmente, el Fiscal Adjunto Miguel Ángel Orellana Pérez, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, explicó que el detenido pasará a control de detención este domingo.

Además, confirmó que el adolescente vive en el sector y cuenta con antecedentes penales: "Estamos haciendo diligencias para determinar la participación de más personas", cerró.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

“Mi marido desnudo...”: Titi García Huidobro cuestionó a Claudia Di Girolamo por episodio con Cristián Campos

La locutora cuestionó a la actriz tras sus declaraciones en una entrevista, donde habló sobre uno de los episodios de connotación sexual acreditados por la Justicia en la denuncia presentada por su hija a Cristián Campos por abuso sexual.

28/09/2025

Detienen portando un arma de fuego a mujer buscada por parricidio en Chiguayante

La mujer fue detenida en la región de Ñuble y se encontraba portando un arma de fuego al momento de su detención.

28/09/2025

“Tengo polola, estoy por casarme”: Tiktoker destapó presunta infidelidad de famoso humorista

Los hechos habrían ocurrido en el año 2019, cuando este humorista estaba esperando el nacimiento de su hijo, lo que encendió las alarmas entre los internautas.

28/09/2025

Parisi supera a Matthei y se ubica tercero: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano

Por primera vez, Franco Parisi supera a Evelyn Matthei con un 11,8% de las preferencias versus un 11,7%, ubicándose en tercer lugar.

28/09/2025