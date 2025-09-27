 Investigan parricidio en Chiguayante: Mujer habría matado a su hija y dejado grave a su hijo - Chilevisión
27/09/2025 09:18

Investigan parricidio en Chiguayante: Mujer habría matado a su hija y dejado grave a su hijo

Tras el ataque, la mujer huyó del lugar y actualmente se desconoce su paradero.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la tarde de este viernes se registró un parricidio en la comuna de Chiguayante, región del Bio bío, donde una mujer es investigada por disparar contra sus dos hijos, un hombre y una mujer.

Esta última murió en el lugar de los hechos, mientras que el hombre se encuentra actualmente en riesgo vital.

Según las primeras informaciones, tras realizar los impactos balísticos, la mujer huyó del lugar y actualmente se encuentra desaparecida.

Antecedentes del hecho

El fiscal ECOH, Matías Arellano, indicó que al interior del domicilio "habría fallecido una mujer, ella tendría 39 años de edad. En el mismo domicilio fue encontrado su hermano, que tendría 33 años de edad, que se encuentra actualmente con riesgo vital".

"Ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas, provocadas por armas de fuego, y esos son los antecedentes que hay durante la investigación", agregó.

En esa línea, indició que "en el mismo domicilio vivían las dos personas con su madre y su padre, hasta el momento la madre se encuentra desaparecida y tampoco hay antecedentes de su paradero".

