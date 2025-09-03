 Será formalizado por parricidio frustrado: Lo que se sabe del niño de 2 años baleado por su padre en Temuco - Chilevisión
Será formalizado por parricidio frustrado: Lo que se sabe del niño de 2 años baleado por su padre en Temuco

Según los primeros antecedentes, el hombre estaba manipulando el arma dentro de la casa y se le escapó un tiro, el cual terminó dando en la cabeza del menor. 

Un trágico hecho ocurrió la noche de este martes en la ciudad de Temuco, donde un niño de solo dos años terminó baleado por su propio padre en la población Pedro de Valdivia. 

El niño fue trasladado por Carabineros a urgencias del Hospital Regional, donde se encuentra grave y en riesgo vital. 

Gran despliegue de Carabineros para detener al padre

Tras esta situación, el sujeto trató de huir en una motocicleta, sin embargo, Carabineros activó un protocolo, donde incluso se utilizó el helicóptero institucional y pudo ser detenido.

El hombre se encuentra en una unidad policial para luego pasar a control de detención, donde sería formalizado por parricio frustrado.  

