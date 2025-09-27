Carabinero se encuentra grave tras ser atropellado durante control vehicular en Talagante - Chilevisión

En hechos que se siguen investigando, el funcionario debió ser trasladado en un helicóptero institucional a una clínica debido a la gravedad de sus lesiones.

Este sábado, un carabinero resultó gravemente herido luego ser atropellado mientras realizaba un control vehicular en Talagante, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el funcionario realizaba una fiscalización en Av. O'Higgins con calle La Quintrala cuando, en circunstancias que se están investigando, habría sido embestido por un conductor.

Carabinero fue traslado en helicópero por la gravedad de sus lesiones

Tras el suceso, un helicóptero de la institución debió aterrizar en el Estadio Municipal Lucas Pacheco Toro, en la mencionada comuna, para trasladar al carabinero debido a la urgencia de los hechos.

El funcionario, que en un principio fue llevado a un centro asistencial, tuvo que ser derivado de urgencia a la Clínica Las Condes debido a la gravedad de sus lesiones puesto que tendría un golpe en la cabeza.

Hasta ahora se desconoce el paradero del conductor que estaría involucrado en el atropello del funcionario policial.