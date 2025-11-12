¡Encantó al Nacional! Dua Lipa versionó El Duelo de La Ley en su segundo show en Chile - Chilevisión

Después de interpretar a Mon Laferte, la cantante británica sorprendió con otra canción chilena en su segundo show en el Estadio Nacional.

Este miércoles, Dua Lipa realizó su segundo show en el Estadio Nacional, donde sorprendió con una versión de un clásico del grupo La Ley.

La cantante interpretó la canción El Duelo, perteneciente al disco Invisible (1995) de la reconocida banda chilena.

El tema formó parte del segmento de la británica en su Radical Optimism Tour, en que rinde homenaje a un artista local.

La jornada anterior, Lipa encantó al público con un cover de Tu falta de querer de Mon Laferte.

🚨Dua lipa haciendo el cover “El Duelo” de la banda chilena La Ley @ Estadio Nacionl de Chilepic.twitter.com/6jdszbzylH — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 13, 2025

El Duelo - Dua Lipa ❤️ pic.twitter.com/CnyRcOLX2E — Marcelali 🏳️‍🌈 (@Marx75) November 13, 2025

Las reacciones de miembros de La Ley

Antes de su interpretación en el Estadio Nacional, históricos integrantes de La Ley reaccionaron a través de redes sociales.

Beto Cuevas, exvocalista del grupo, reaccionó con la frase "tremendo honor", mientras que Rodrigo Aboitiz y Luciano Rojas, otros exmiembros del conjunto, publicaron un video en conjunto.

"Estamos gratamente sorprendidos con la noticia que nos contaron hace unos minutos", partió diciendo Rojas.

Luego, Aboitiz agregó que se trata de "un tema que salió en nuestro disco Invisible y compuesto por Andrés (Bobe), Beto y Luciano".

"Eternamente agradecidos, Dua Lipa, por si nos estás escuchando", cerró Luciano, actual integrante de Saiko.