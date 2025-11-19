 VIDEO | Miss Jamaica salió en camilla tras fuerte caída en el Miss Universo 2025 - Chilevisión
19/11/2025 12:44

VIDEO | Miss Jamaica salió en camilla tras fuerte caída en el Miss Universo 2025

Gabrielle Henry estaba realizando su pasarela de vestido de gala y cuando finalizaba no se percató del término del escenario, por lo que terminó cayendo directo al suelo en medio del show preliminar.

Este miércoles se llevó a cabo la competencia preliminar del Miss Universo 2025 en donde se vivió un momento de gran tensión debido a la caída que protagonizó Miss Jamaica.

Antes del día de la gran final del certamen de belleza, las candidatas subieron al escenerio del Impact Arena en Pak Kret de Tailandia para realizar sus pasarelas en traje típico, traje de baño y vestido de gala. 

Chile representado por Inna Moll, quien para la ocasión desfiló un traje típico inspirado en la Patagonia, un traje de baño de dos piezas en tono lila y un jugado vestido rosado para el desfile de gala. 

Y mientras la Miss Chile pudo sortear con éxito la primera parte de la competencia, Miss Jamaica corrió un destino completamente distinto

Resulta que al momento de la pasalera en vestido de gala la Miss Jamaica, Gabrielle Henry, causó preocupación al protagonizar una fuerte caída cuando se despedía del escenario

Según registros que circularon en redes sociales, la candidata estaba terminando su desfile y se estaba dando paso a la siguiente miss. 

Al parecer, la joven no se dio cuenta del fin de la pasarela y terminó cayendo directo fuera del escenario. 

Inmediatamente la organización reaccionó en su ayuda y la jamaiquina tuvo que ser retirada en camilla mientras el show continuaba. 

La fuerte caída de Miss Jamaica en el Miss Universo 2025

