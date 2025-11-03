“Vamos muy bien”: Pastelito detalla avances en salud de "Tachuela Chico" previo a importante cirugía - Chilevisión

El artista circense sufrió un infarto en los últimos días y requiere una cirugía cardiaca que no pudo llevarse a cabo por los resultados de unos examenes que salieron alterados.
Este domingo, Agustín Maluenda hijo, también conocido como Pastelito, visitó a su padre que lleva el mismo nombre, "Tachuela Chico" en la clínica donde se encuentra hospitalizado, debido al infarto que sufrió en los últimos días.
El artista circense se encuentra a la espera de una reprogramación de cirugía cardiaca a la que no pudo someterse dado que sus exámenes salieron alterados, por lo que está siendo estabilizado, pero se mantiene con buen ánimo.
A través de su cuenta de Instagram, Pastelito señaló: "Hoy domingo ya fui a ver a mi papito y está súper bien gracias a Dios, avanzando para su cirugía. Gracias, señor, gracias padre celestial por permitirme tener a mi papá con una fe y unas ganas de vivir increíbles".
En esa misma línea, agregó: "No sabes cuánto te amo, papito. Gracias porque tú nos das ánimo, energía y mucho amor, muy pronto estarás en casa y tu salud estará al 100% y volverás a estar en tu pista con tu público que tanto amas. Vamos muy bien, papito".
Finalmente, Pastelito agradeció las muestras de cariño que su padre ha recibido, no solo del público y los cercanos a la familia, sino también de personajes a nivel internacional relacionados con el mundo del circo.