“Vamos muy bien”: Pastelito detalla avances en salud de "Tachuela Chico" previo a importante cirugía - Chilevisión

03/11/2025 12:00

“Vamos muy bien”: Pastelito detalla avances en salud de "Tachuela Chico" previo a importante cirugía

El artista circense sufrió un infarto en los últimos días y requiere una cirugía cardiaca que no pudo llevarse a cabo por los resultados de unos examenes que salieron alterados.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Agustín Maluenda hijo, también conocido como Pastelito, visitó a su padre que lleva el mismo nombre, "Tachuela Chico" en la clínica donde se encuentra hospitalizado, debido al infarto que sufrió en los últimos días.

El artista circense se encuentra a la espera de una reprogramación de cirugía cardiaca a la que no pudo someterse dado que sus exámenes salieron alterados, por lo que está siendo estabilizado, pero se mantiene con buen ánimo.

Pastelito detalla avances en salud de Tachuela Chico

A través de su cuenta de Instagram, Pastelito señaló: "Hoy domingo ya fui a ver a mi papito y está súper bien gracias a Dios, avanzando para su cirugía. Gracias, señor, gracias padre celestial por permitirme tener a mi papá con una fe y unas ganas de vivir increíbles".

En esa misma línea, agregó: "No sabes cuánto te amo, papito. Gracias porque tú nos das ánimo, energía y mucho amor, muy pronto estarás en casa y tu salud estará al 100% y volverás a estar en tu pista con tu público que tanto amas. Vamos muy bien, papito".

Finalmente, Pastelito agradeció las muestras de cariño que su padre ha recibido, no solo del público y los cercanos a la familia, sino también de personajes a nivel internacional relacionados con el mundo del circo.

Revisa la publicación de Instagram:

