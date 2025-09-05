“Mi hijo no es un don nadie”: Tachuela Chico respondió a la arremetida de su hermano contra Pastelito - Chilevisión

Agustín Maluenda padre e hijo visitaron los estudios de Podemos Hablar para referirse, entre otras cosas, al altercado que se produjo hace uos días entre “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”.

Los payasos más queridos de Chile son dos de los invitados de esta noche a Podemos Hablar, quienes además de desordenar el estudio, hablaron de la reciente pelea a golpes que involucró a integrantes del clan.

En exclusiva "Los Agustines", Agustín Maluenda padre e hijo, hablarán sobre el altercado que protagonizó el mayor de Los Tachuelas, Gastón Maluenda, quien agredió a "Microbio Caluga" durante una prueba de sonido en el Teatro Caupolicán.

"No justifico para nada porque mi hermano podría haber reaccionado de otra manera, pero esto se suscita con el tiempo, esto es una historia larga", expresará el hombre detrás de Tachuela Chico. Pastelito, por su parte, afirmará que "hay una discordia que viene hace mucho tiempo".

Pastelito: "Yo a mi tío lo sigo queriendo y respetando"

Respecto al distanciamiento entre Gastón y su hermano menor, se recordará en el estelar de Chilevisión una declaración que el denominado Tachuela Grande concedió hace un tiempo en una entrevista.

En ella, entre otras cosas, dejará entrever que su sobrino, Pastelito, "no era nadie" cuando llegó a Chile. Algo que el hombre detrás del grito de "la guagua" no le dejará pasar.

"Mi hijo no es don nadie... Pastelito hacía cuatro números en el circo de mi hermano, entonces, el que puede con derecho a decirle algo es el papá, pero él es el tío", arremeterá.

Por su parte, Pastelito manifestará que "hay una cosa que cuando tú das amor y te lo devuelven, tú sigues accediendo a ese amor, pero cuando ves que ya no recibes tanto uno empieza a alejarse".

"Para mí fue muy fuerte cuando escuché esto porque yo a mi tío lo sigo queriendo y respetando, pero cuando escucho ésto a mí me duele porque yo trabajé en ese circo desde los 5 años aportando mucho a ese circo", concluirá.

Mira el nuevo capítulo de Podemos Hablar este viernes 5 de septiembre después de CHV Noticias Central.