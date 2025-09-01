 Pelea de payasos en el Teatro Caupolicán: Cámaras de seguridad captan agresión de “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga” - Chilevisión
01/09/2025 12:03

Pelea de payasos en el Teatro Caupolicán: Cámaras de seguridad captan agresión de “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”

A través de las cámaras del recinto se puede apreciar como Joaquín Gastón Maluenda encara y agrede a Sebastián Lillo, quien se aleja de la situación y no responde.

Un triste episodio se abordó durante el programa "Contigo En La Mañana" de Chilevisión, donde Sebastián Lillo "Microbio Caluga" denunció a Joaquín Gastón Maluenda "Tachuela Grande". 

El hecho ocurrió en el Teatro Caupolicán, previo a una presentación de "Microbio", que había sido invitado por "Bodoque y Cebolla". 

Rencilla se arrastra de años

En conversación con el matinal de Chilevisión, el agredido señaló que hizo la denuncia en Carabineros e iniciará acciones legales, ya que afirmó tener amenazas en su celular.

Lillo, nieto de Tony Caluga, manifestó que él trató de mala persona a Maluenda cuando este comenzó una campaña en redes para favorecer a una pareja circense de Guatemala por sobre él y otro compañero también chileno. 

¿Qué dijo "Tachuela Grande"?

Joaquín Gastón Maluenda conversó vía telefónica con el programa y entregó su versión de los hechos, donde aparte de sus descargos hizo un mea culpa.

"Los nervios me traicionaron y si tengo que pedir disculpas, las pido y asumo la situación de cometer el error. Tengo 73 años y me equivoqué, pero fue algo por un acoso de años hacia mi persona", manifestó. 

