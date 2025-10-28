Pastelito revela en Fiebre de Baile infarto y complicada operación de Tachuela Chico: “Oren por mi papá” - Chilevisión

Tras ganar su duelo en Fiebre de Baile, Pastelito pidió un momento para informar sobre la salud de su padre, Tachuela Chico, quien se encuentra internado en la Clínica Alemana.

Este lunes, en un nuevo programa de Fibre de Baile, Pastelito volvió a destacar y le ganó el duelo a Faloon Larraguibel, asegurando por lo menos una semana más su participación en el exitoso programa de Chilevisión.

Sin embargo, no todo fue risas y felicidad para Pastelito, quien pidió un momento para informar sobre la salud de su padre, Agustín Maluenda, conocido popularmente como Tachuela Chico, quien se encuentra internado en la Clínica Alemana tras sufrir un infarto.

Pastelito pide que oren por su padre por compleja intervención

"Quiero saludar a mi papá, quien está en la Clínica Alemana, lo tuvimos que llevar de urgencias. No sabíamos lo que tenía, en Italia, en el Festival Internacional de Circo, supimos que había sufrido un infarto allá", comenzó declarando.

"Estamos como familia muy contentos porque le da una nueva oportunidad para vivir y eso nos tiene muy feliz, porque mi papá es un hombre fuerte. Él se merece que la gente sepa lo que está pasando y como somos creyentes oren por mi papá que tiene una operación muy complicadita, te amo papito", fueron las palabras de Pastelito.