“Tengo un papá muy fuerte”: Pastelito entregó detalles sobre el infarto de Tachuela Chico - Chilevisión

Agustín Maluenda estaba en Italia participando de un festival cuando sufrió un infarto dentro del hotel en el que se hospedaba. Al día siguiente voló a Chile, para internarse en una clínica más cerca de su familia.

Este domingo, Pastelito se refirió al infarto que sufrió su padre, Agustín Maluenda, también conocido como Tachuela Chico y entregó detalles inéditos sobre aquel día.

El artista circense se encontraba en un festival en Italia cuando comenzó con malestares; sin embargo, decidió esperar hasta llegar a Chile para internarse de urgencia en una clínica.

¿Qué dijo Pastelito sobre el infarto de su padre?

"A mi papá le dio un infarto en el hotel. Le dio un dolor muy grande en el pecho, un ardor y se sintió muy mal, pero se sentó en la cama, hizo trabajos de respiración empezó a tranquilizarse y comenzó a pasar", explicó Pastelito en conversación con LUN.

En esa misma línea, explicó que al día siguiente Maluenda se sentía mejor, pero no del todo y aun así tomó su vuelo de regreso a Chile: "No le quiso decir a nadie su estado de salud ni sus síntomas porque me dijo después que si él decía algo así lo iban a dejar en Italia y él no quería. Quería ver a sus nietos y estar con nosotros".

"El infarto te dio allá. Gracias a Dios no fue mayor porque un infarto es muy peligroso y pudiste llegar a tiempo", le dijo el médico a Maluenda y luego su hijo agregó: "Tengo un papá muy fuerte, pero muy fuerte".

Además, Pastelito destacó que "su amor por nuestra familia lo hizo venirse hasta acá en medio de todo esto. Es un duro de matar".

Finalmente, el estado de salud de Tachuela Chico incluye una arteria con complicaciones, otra que va directo al corazón que está tapada y la operación no debiese pasar de esta semana.