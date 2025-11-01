“Los médicos decidieron esperar”: Actualizan estado de salud de Tachuela Chico tras infarto - Chilevisión

Según detalló la familia de Agustín Maluenda Quezada, los médicos están esperando a estabilizarlo para poder realizar la cirugía cardiaca y agradecieron las muestras de cariño.

Este viernes, la familia de Agustín Maluenda Quezada, también conocido como "Tachuela Chico", actualizó el estado de salud del artista circense, quien desde hace unos días se encuentra hospitalizado en una clínica capitalina a raíz de un infarto sufrido en Italia.

"Lo tuvimos que llevar de urgencias. No sabíamos lo que tenía. En Italia, en el Festival Internacional de Circo, supimos que había sufrido un infarto allá", había detallado su hijo Agustín Maluenda Jr., también conocido como "Pastelito", en el último capítulo de Fiebre de Baile.

¿Cuál es el estado de salud de Tachuela Chico?

"Hoy (viernes) iba a ser sometido a una cirugía cardaaca, la cual ha sido suspendida debido a unos exámenes alterados. Los médicos decidieron esperar a estabilizarlo completamente", detallaron a través de redes sociales.

En esa misma línea, la familia del artista circense agregó: "A Dios gracias, nuestro Agustín está consciente y de muy buen ánimo, acatando todas las indicaciones médicas y muy feliz por el cariño recibido en los múltiples mensajes en redes sociales y llamadas a su familia y personas cercanas".

Además, los cercanos de Tachuela Chico agradecieron las muestras de cariño y se comprometieron a informar la fecha en que se llevará a cabo la cirugía.

"Pedimos seguir con sus oraciones y buenas energías para que nuestro 'Tachuela Chico' vuelva a compartir con nosotros y con todo el público que lo quiere y lo admira", cerraron.

