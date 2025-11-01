 “Los médicos decidieron esperar”: Actualizan estado de salud de Tachuela Chico tras infarto - Chilevisión
Minuto a minuto
Sin certeza de que fue a evento de barra U: Lo que se sabe de joven desaparecida en Puente Alto Preocupación por masivas “rodadas” en Halloween pese controles policiales Chile cerró su participación en la APEC y confirmó que será sede en 2032 Matthei al quinto lugar: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano “Por culpa de...”: Hermana de Krishna Aguilera lanza duro descargo contra amigas de la joven
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/11/2025 13:45

“Los médicos decidieron esperar”: Actualizan estado de salud de Tachuela Chico tras infarto

Según detalló la familia de Agustín Maluenda Quezada, los médicos están esperando a estabilizarlo para poder realizar la cirugía cardiaca y agradecieron las muestras de cariño.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, la familia de Agustín Maluenda Quezada, también conocido como "Tachuela Chico", actualizó el estado de salud del artista circense, quien desde hace unos días se encuentra hospitalizado en una clínica capitalina a raíz de un infarto sufrido en Italia.

"Lo tuvimos que llevar de urgencias. No sabíamos lo que tenía. En Italia, en el Festival Internacional de Circo, supimos que había sufrido un infarto allá", había detallado su hijo Agustín Maluenda Jr., también conocido como "Pastelito", en el último capítulo de Fiebre de Baile.

¿Cuál es el estado de salud de Tachuela Chico?

"Hoy (viernes) iba a ser sometido a una cirugía cardaaca, la cual ha sido suspendida debido a unos exámenes alterados. Los médicos decidieron esperar a estabilizarlo completamente", detallaron a través de redes sociales.

En esa misma línea, la familia del artista circense agregó: "A Dios gracias, nuestro Agustín está consciente y de muy buen ánimo, acatando todas las indicaciones médicas y muy feliz por el cariño recibido en los múltiples mensajes en redes sociales y llamadas a su familia y personas cercanas".

Además, los cercanos de Tachuela Chico agradecieron las muestras de cariño y se comprometieron a informar la fecha en que se llevará a cabo la cirugía.

"Pedimos seguir con sus oraciones y buenas energías para que nuestro 'Tachuela Chico' vuelva a compartir con nosotros y con todo el público que lo quiere y lo admira", cerraron.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Publican nómina definitiva del Servel: Revisa con tu RUT si fuiste elegido vocal de mesa

Lo último

Lo más visto

“No puede pedir...”: Lisandra Silva enfrenta ola de críticas tras venta de coche en redes sociales

La modelo publicó la venta de un coche junto a sus accesorios por un valor de $699.000, precios que algunos internautas consideraron muy elevado.

01/11/2025

“Sentí la necesidad”: Cristián Campos admite que dio discurso sin permiso en adiós a Tito Noguera

Pese a subirse al podio sin permiso de la familia del actor, Campos aseguró que "mucha gente me ha felicitado por lo que dije".

01/11/2025

“Los médicos decidieron esperar”: Actualizan estado de salud de Tachuela Chico tras infarto

Según detalló la familia de Agustín Maluenda Quezada, los médicos están esperando a estabilizarlo para poder realizar la cirugía cardiaca y agradecieron las muestras de cariño.

01/11/2025

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

31/10/2025