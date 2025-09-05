“Que la vergüenza...”: El mensaje de Pedro Campos a su padre tras sobreseimiento definitivo - Chilevisión

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

Pedro Campos envió un mensaje en su cuenta de Instagram luego de conocerse el sobreseimiento definitivo de su padre, Cristián Campos.

Lo anterior, a días de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por la denunciante, su media hermana Raffaella di Girólamo.

"Que la vergüenza cambie de lado", fue el mensaje que el intérprete escribió en una historia en la plataforma, texto que acompañó de una fotografía en la que aparece él y su gato.

Intensos y mediáticos días para la familia Campos

Fue este miércoles a través de una declaración emitida a través de la Fundación para la Confianza, cuando la familia Di Girolamo anunció que recurrirían a la Corte Suprema tras el fallo de la Corte de Apelaciones.

Según indicaron, el fallo emitido por el tribunal "niega el derecho a reparación, verdad y acceso a justicia de la víctima, ya que concluye que los hechos no pueden investigarse porque habrían ocurrido hace muchos años y estarían prescritos".

Sin embargo, al día siguiente la Corte Suprema rechazó el recurso presentado el abogado de Raffaella di Girolamo, el que buscaba revertir el sobreseimiento de Cristián Campos, denunciado el delito de abuso sexual.

En una reciente entrevista en Podemos Hablar, Cristián Campos habló sobre el vínculo con sus hijos y señaló que "con ellos tenía buena relación, hasta que llegó la querella”.

"Después de esto no se corta todo tipo de relación con ellos, solo una vez nos enviamos WhatsApp para que restablecieran relación con mi hija, que ella no tenía nada que ver con este asunto”, reveló Campos.