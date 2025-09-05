 “Que la vergüenza...”: El mensaje de Pedro Campos a su padre tras sobreseimiento definitivo - Chilevisión
Minuto a minuto
Red de bots: Las eventuales penas que podrían arriesgar quienes están detrás del “hate” político ¿Por qué ha fallado tanto el Metro? Incendio abrió debate por la antigüedad de los trenes Condenan a autores de crimen de universitario en bus RED: Los registros clave que los delataron ¿Quién es el exfutbolista tras los “Betis”? Lideraba banda dedicada al lavar dinero de narcotráfico Habla la defensa del papá que disparó a hijo de 2 años: “La intención era convencer a la madre…”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/09/2025 18:17

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

Pedro Campos envió un mensaje en su cuenta de Instagram luego de conocerse el sobreseimiento definitivo de su padre, Cristián Campos.

Lo anterior, a días de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por la denunciante, su media hermana Raffaella di Girólamo.

"Que la vergüenza cambie de lado", fue el mensaje que el intérprete escribió en una historia en la plataforma, texto que acompañó de una fotografía en la que aparece él y su gato.

Intensos y mediáticos días para la familia Campos

Fue este miércoles a través de una declaración emitida a través de la Fundación para la Confianza, cuando la familia Di Girolamo anunció que recurrirían a la Corte Suprema tras el fallo de la Corte de Apelaciones.

Según indicaron, el fallo emitido por el tribunal "niega el derecho a reparación, verdad y acceso a justicia de la víctima, ya que concluye que los hechos no pueden investigarse porque habrían ocurrido hace muchos años y estarían prescritos".

Sin embargo, al día siguiente la Corte Suprema rechazó el recurso presentado el abogado de Raffaella di Girolamo, el que buscaba revertir el sobreseimiento de Cristián Campos, denunciado el delito de abuso sexual.

En una reciente entrevista en Podemos Hablar, Cristián Campos habló sobre el vínculo con sus hijos y señaló que "con ellos tenía buena relación, hasta que llegó la querella”.

"Después de esto no se corta todo tipo de relación con ellos, solo una vez nos enviamos WhatsApp para que restablecieran relación con mi hija, que ella no tenía nada que ver con este asunto”, reveló Campos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025

¿Se atrasa o se adelanta el reloj? Todo lo que debes saber del cambio de hora para este sábado

Para pasar al huso del horario de verano, durante la noche de este sábado se deberán modificar los relojes en gran parte del territorio nacional.

05/09/2025

“Mi hijo no es un don nadie”: Tachuela Chico respondió a la arremetida de su hermano contra Pastelito

Agustín Maluenda padre e hijo visitaron los estudios de Podemos Hablar para referirse, entre otras cosas, al altercado que se produjo hace uos días entre “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”.

05/09/2025