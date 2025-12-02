 “¡Porque no sacaste los votos!”: Helhue Sukni arremetió contra alcalde Felipe Alessandri tras desalojo en Lo Barnechea - Chilevisión
Gobierno expropiará parte de la toma de San Antonio: Impulsarán proyecto habitacional para las familias Auto de Junior Playboy se incendió: ¿Cuáles son los riesgos de modificar vehículos sin la debida expertiz? Regresan los fuegos artificiales de Año Nuevo a la Torre Entel: Incluirá innovador show de drones Pescadores de Chiloé se hicieron virales por rescatar a tiburón: "Él puso de su parte" Refuerzan patrullajes en la frontera: Gobierno dice que flujo "es completamente normal"
02/12/2025 20:12

“¡Porque no sacaste los votos!”: Helhue Sukni arremetió contra alcalde Felipe Alessandri tras desalojo en Lo Barnechea

La abogada aseguró que el edil impulsó el desalojo como una forma de represalia por no haber conseguido los votos del electorado en esa zona, durante su campaña a la alcaldía.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Helhue Sukni lanzó sus descargos en contra del alcalde de la comuna de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, tras el desalojo a la toma ubicada en el Cerro 18.

La abogada mostró su malestar argumentando que el desalojo involucra a niños y acusó al edil de ejercer la medida como una represalia porque no consiguió el apoyo del electorado de esa zona durante su campaña a la alcaldía.

¿Qué dijo Helhue Sukni?

Con un extenso registro en redes sociales al que llamó "Video de la injusticia", Helhue expresó: "No me importa perder seguidores, pero encuentro el colmo el alcalde de acá, Lo Barnechea, con todo lo que nos cobrai' h..., con todo lo que nos cobrai' a los que vivimos acá, que hagas esto... El desalojo a esa pobre gente, pobre gente".

En esa misma línea, agregó: "¿Qué quebrada? ¿Qué se ha caído? Yo vivo acá hace 22 años. Nunca, nunca se ha caído una piedra. Nunca se ha caído una piedra del cerro ¡Estai' botando gente, gente que tiene niños, gente que no tiene dónde vivir! Entonces dale viviendas básicas".

"Si acá te pagamos las sendas contribuciones, te pagamos los permisos de circulación. Acá los h... en vez de ir a lugares pobres, paga la m... de los permisos de circulación acá. Uno ayuda a la comuna ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para esto?", cuestionó Helhue.

Por otro lado, la abogada acusó al edil de ejercer la medida por no haber conseguido los votos de ese sector durante su campaña a la alcaldía: "¿Para esa pobre gente que vive en casas de madera? ¿Para eso? ¿Por qué? ¡Porque no sacaste los votos, eso me dijeron los del cerro 18 porque llamé al tiro!".

"Llamé al tiro a la gente que nos trabaja acá: Jardineros, albañiles, gásfiter, nana. Para que sepan ustedes ¡Para que sepa todo Chile! Y están acá, está lleno de Carabineros", comentó Sukni.

Finalmente, la abogada concluyó: "Vayan mejor a resguardar acá, en la cercanía, donde para el 18 se metieron a dos casas, h... que eran de otras comunas, no del Cerro 18 (...) ¡Qué horror, h..!".

Revisa la publicación de Instagram:

