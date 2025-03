“Tengo un problema legal”: Naya Fácil encendió las alarmas tras polémico viaje a Argentina - Chilevisión

La influencer viajó con sus amigos y su hermana al país trasandino y se le impidió temporalmente la entrada. Ahora no puede regresar y tuvo que barajar opciones para poder extender su estadía.

Naya Fácil causó preocupación en sus seguidores este fin de semana por el polémico viaje que realizó a Argentina, donde tuvo problemas para ingresar y también para regresar a Chile.

La influencer viajó con sus amigos y su hermana el pasado viernes, donde no timbró el papel de migración, por lo que tuvo que devolverse al Servicio Nacional de Aduanas y al regresar, se le prohibió el ingreso a Argentina por problemas legales.

"Nos están revisando el jeep ahora"

"Lo único que puedo decir es que no nos dejan pasar porque tengo un problema legal que yo pensaba que era mínimo, pero no era así porque me está obstaculizando la entrada a Argentina", expresó Naya en su cuenta de Instagram.

Tras múltiples intentos y una serie de papeles por entregar, a la influencer se le solicitó su carnet de identidad y luego anunció: "Nos están revisando el jeep ahora".

Horas más tarde se le dejó ingresar a Argentina, y llegó al lugar donde se hospedaría a eso de las 05:00 horas. Aunque recorrió el país trasandino con normalidad las cosas se complicaron durante la madrugada de este domingo.

"Ahora nos enteramos que cerraron el paso, nosotros nos devolviamos el domingo en la noche a Santiago", comentó la influencer, puesto que las condiciones climáticas mantienen cerrados algunos pasos fronterizos.

Naya pensó que era una broma y luego gritó: "¡Nos cerraron la frontera hue... este viaje ha estado loquísimo!", para finalmente explicar que no había un sitio donde quedarse por más días, mientras que uno de sus amigos tenía que volver al trabajo.

Revisa las publicaciones de Instagram: