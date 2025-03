“Parece que tengo...”: El diagnóstico de Naya Fácil que complicó tratamiento estético - Chilevisión

La influencer comenzó a evaluar las opciones sobre un próximo tratamiento estético debido a que está sufriendo de caída del cabello, sin embargo, recibió un diagnóstico que podría explicar este hecho.

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores este sábado tras anunciar que está haciendo las evaluaciones correspondientes para poder realizarse un implante capilar.

La influencer también admitió que contempló la opción porque en el último tiempo ha sufrido una drástica caída de cabello, lo que comenzó a preocuparla.

"Me está acomplejando"

A través de sus historias de Instagra, Naya explicó: "Tenía una evaluación por Zoom porque yo hace un tiempo vengo viendo el tema de mi cabello, que ustedes saben que he ocupado shampoo, he ocupado pastillas anticonceptivas, he ocupdo romero, he ocupado de todo, entonces dije: 'Ya, me voy a hacer un implante capilar'".

En esa misma línea, agregó: "Voy a comenzar ese proceso en mi vida porque de verdad me está acomplejando el no tener pelo".

Por otro lado, Naya mostró a la cámara la baja densidad de cabello que presenta y admitió que al cepillarse caen grandes cantidades: "Me da miedo igual que siga en aumento, más que disminuir ahora ya se me está cayendo, tengo poquito", confesó.

"Lo otro es que, cachen que creo que tengo anemia", señaló la influencer, quien explicó que el especialista a cargo le pidió realizarse exámenes, dado que esta enfermedad podría ser una causa detrás de la caída del cabello y ella finalmente admitió tener muchos de los síntomas.

