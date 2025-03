“Lo necesito”: Naya Fácil anunció que se va de Chile tras una serie de polémicas en los últimos meses - Chilevisión

La influencer se ha visto envuelta en una serie de controversias desde la cancelación de la Gala del Pueblo, por lo que tomó la decisión de emprender un largo viaje fuera de Chile, sin anunciar fecha de retorno.

Naya Fácil anunció que realizará un largo viaje tras la serie de polémicas en las que se ha visto envuelta, luego de la cancelación de la Gala del Pueblo.

La influencer contrató un seguro de viajes y también aseguró que se trata del trayecto más largo que ha atravesado en avión, sin embargo omitió los detalles sobre el lugar de destino.

Naya Fácil se va de Chile

A través de su cuenta de Instagram, Naya mostró el comprobante de compra de un seguro de viajes avaluado en $644.048 pesos chilenos y comentó: "Seguro de viaje listo para lo que se viene este año porque conoceré más países".

Sin embargo, la influencer encendió las alarmas de sus seguidores al escribir: "Y me voy a ir bien lejos de todo, un tiempo. Ya lo necesito, dejaré todo ok y me marcho en unos meses. Será el viaje más largo en avión".

Esto, luego de las polémicas en las que Naya se ha visto envuelta, comenzando por las críticas que recibió al hacer una "lucatón" para costear la Gala del Pueblo, que luego fue cancelada.

Posteriormente, la influencer tuvo que rifar antes de tiempo su casa en Maipú debido a los vacíos legales, según explicó. Una situación similar atravesó con la rifa por la "Nayipeta".

En ese entonces, Naya acusó "malas intenciones" por parte de desconocidos, quienes habrían recurrido al Servicio de Impuestos Internos (SII) para notificar de estas rifas, por lo que Naya admitió que habían problemas con sus finanzas.

Las polémicas escalaron, dado que la influencer pidió la opinión de sus seguidores sobre promocionar casinos online y luego cotizó marcas de lujo para su nueva camioneta, recibiendo duras críticas.

"Vas a pasar por cosas que no te mereces, pero te van a enseñar lo fuerte y resiliente que eres", publicó finalmente la influencer, sin dar mayores detalles sobre su fecha de retorno al país.

