“No preguntes tanto”: Critican a Lisandra Silva de vender presuntos bikinis usados pero “de marca” - Chilevisión

28/11/2025 18:01

“No preguntes tanto”: Critican a Lisandra Silva de vender presuntos bikinis usados pero “de marca”

La influencer aseguró que se trata de bikinis cuyo valor ronda los $200 y $300 mil pesos, pero que los remata entre $20 y $50 mil porque se va del país durante la noche de este viernes.

Publicado por CHV Noticias

Lisandra Silva volvió a estar en la polémica, tras anunciar a través de su cuenta de Instagram que vende sus bikinis porque se va del país durante la noche de este viernes.

La influencer aseguró que el valor original de las prendas ronda entre los $200.000 y $300.000 pesos, pero que los remata entre $20.000 y $50.000 y sus seguidores la critican por vender este tipo prendas usadas, puesto que se asemejan mucho a la ropa interior.

¿Qué pasó con Lisandra Silva?

A través de su cuenta de Instagram, Lisandra Silva señaló: "Hoy haré una gran venta de closet porque como ya ustedes saben, me voy del país, sí, me voy esta noche y vendo todo".

"Vendo muchísimos trajes de baño, miren esta locura o sea son interminables. Todos los trajes de baño son de marca (...) o sea trajes de baño que cuestan normalmente $200 y $300 mil pesos, sí, la gente paga eso por los trajes de baño, pero yo los voy a estar vendiendo a 20, 30 mil pesos, 50 mil pesos algunos que sean un poco más exóticos", detalló la modelo.

Por otro lado, comentó: "Es un gran precio y todo esto es por el Black Friday (...) No preguntes tanto, cómpralo al tiro, el primer impulso, la primera impresión es la que vale".

Sus seguidores la llenaron de críticas, puesto que en algunas publicaciones deja en claro que las prendas están sin uso y en otras no: "¿Quién compra un traje de baño usado?", "Los trajes de baño son ropa íntima ¡Es igual a ropa interior y no debería ser vendida!", "Los trajes de baño son personales, nadie usa algo así usado" y "Es como que venda los calzones usados", son algunos de los comentarios.

Finalmente, cabe destacar que Lisandra Silva no ha desmentido ni confirmado las acusaciones, pero tampoco ha editado las descripciones de cada publicación.

Revisa las publicaciones de Instagram:

