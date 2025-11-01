“No puede pedir...”: Lisandra Silva enfrenta ola de críticas tras venta de coche en redes sociales - Chilevisión

La modelo publicó la venta de un coche junto a sus accesorios por un valor de $699.000, precios que algunos internautas consideraron muy elevado.

Durante estos días Lisandra Silva ha sido blanco de críticas en redes sociales luego de poner a la venta un coche junto a sus accesorios.

La influencer publicó un video mostrando los artículos de bebé que tenía disponibles junto a la descripción: "Vendo el coche con sus accesorios. Total: $699.000. Retiro en Lo Barnechea, por favor ver el video completo antes de completar la venta".

En el registro, la exchica reality mostraba accesorio por accesorio sus respectivas funciones y valores, los cuales tenían un precio de $200 mil pesos, excepto uno.

Lisandra detalló que la razón de esto es que "esta parte (señalando el coche) le falta el apoyabrazos y esta parte (señalando la parte superior del coche) está rota, hay que cambiarla, por eso esta parte está a 99 mil pesos".

Por otra parte, el modelo del coche corresponde a un Coche de Paseo Priam Simply Flowers, el cual actualmente tiene un valor de $1.349.900.

"Usado y caro"

Inmediatamente después de la publicación del video, una usuaria de TikTok publicó fotos del registro, donde los comentarios no se hicieron esperar.

"Se me cayó la Lissandra, ama las lucas en vez de regalarla", "es muy caro", "¿quééé? ¿Viene con la guagua?", "usado y caro", "no puede pedir esa plata", fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

Hasta el momento la influencer no se ha referido al tema, sin embargo el video fue eliminado de su cuenta de Instagram.