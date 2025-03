¿Reconciliados? Lisandra Silva aclaró rumores sobre su actual relación con Raúl Peralta - Chilevisión

La modelo cubana reaccionó al revuelo que causó en redes sociales una interacción con su ex pareja y padre de sus hijos, Raúl Peralta. "Me llama mucho la atención que a las personas les parezca raro", afirmó.

Lisandra Silva salió al paso de los rumores de supuesta reconciliación con el bailarín Raúl Peralta, luego de una interacción que en redes sociales calificaron como coqueta.

En entrevista con LUN, la modelo cubana aclaró el actual vínculo con el bailarín, con quien mantuvo una relación por cinco años y tuvo dos hijos, Leiah y Noah.

Lisandra Silva responde a rumores de reconciliación

Consultada sobre si es posible retomar este romance, Silva respondió tajantemente que "no, no, si él tiene polola. Nos llevamos muy bien".

"Me llama mucho la atención que a las personas les parezca raro, ya que tenemos dos hermosos niños, de 2 y 4 años. Si ellos no estuvieran, quizás cada uno estaría por su lado, pero seremos familia de por vida", afirmó.

En esa misma línea, la influencer sostuvo que "no porque nuestra relación amorosa haya terminado, la de los padres tiene que ir mal. Pasé de compañera a ser su consejera para que le vaya bien con su nueva pareja".

Además, confirmó que actualmente se encuentra soltera: "Sola, sola no estoy. No tengo pareja, pero sí hijos, familia y amigos. Me encanta estar así, porque finalmente es conmigo que me levanto, como, pienso y me acuesto".