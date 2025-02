Naya Fácil explicó polémica decisión en medio de su crisis por Gala del Pueblo: “Sé lo que dicen de mí” - Chilevisión

La influencer se adelantó a las críticas y explicó que este compromiso lo adquirió hace más de un mes.

En medio de la polémica por la "lucatón" para la realización de la Gala del Pueblo, Naya Fácil compartió una información a través de sus redes, adelantándose a las posibles críticas.

“Voy saliendo. Antes de salir y que se preste para malos entendidos, quiero dejar en claro que voy saliendo a un evento que se llama “perreolandia”. Yo a este evento me había comprometido hace más de un mes para ir”, comenzó diciendo la influencer.

Naya Fácil por Gala del Pueblo

“No quiero que empiecen a juzgar porque sé todas las cosas que están diciendo de mí, las sé, por eso yo voy a hacer un comunicado bien preparado, formal, con tranquilidad”, señaló luego la impulsora de la Gala del Pueblo.

“Mis facilines que me ven todas las historias, saben que yo hace tiempo vengo subiendo este evento”, mencionó luego Naya Fácil. “Para que después no digan ‘ay, se está yendo a carretear’. No, esto es un compromiso”, recalcó al finalizar la actual reina del Festival de Viña.

