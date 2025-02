Naya Fácil CONFIRMÓ polémica iniciativa para costear Gala del Pueblo: “No tengo esas lucas” - Chilevisión

La influencer confesó que ha desembolsado más de $100 millones, los que no ha podido recuperar porque no logró llegar a un acuerdo para poder trasmitir el evento en televisión.

Naya Fácil habilitó una cuenta para realizar una "lucatón" voluntaria para poder costear los gastos de la Gala del Pueblo que se realizará el próximo 21 de febrero.

La influencer confirmó que el evento no será televisado, dado que no logró un acuerdo con los canales de televisión que se habían mostrado interesados, y asimismo admitió que no tiene dinero para realizar la gala.

¿Qué dijo Naya Fácil sobre la gala del Pueblo?

A través de sus historias de Instagram, Naya Fácil reveló que incluso intentó contactar a Leonardo Farkas a través de su hija Tatiana para poder lograr auspiciar el evento, sin buenos resultados, por lo que sus mismos seguidores propusieron una lucatón.

"Yo no tenía presupuestado que la gala iba a salir esto, mis facilines, de verdad que lo último que se me pasó por la mente era que me iba a salir más de 100 millones. Son como 125 palos, más o menos", señaló Naya.

En esa misma línea, agregó: "No tengo esas lucas, sinceramente y si no llego a hacer esto se me va a criticar un montón y por primera vez quiero hacer las cosas bien y me pasa esto. En pedir no hay engaño, es voluntario".

No llegar a un acuerdo para televisar la gala produjo que Naya no pudiese recuperar el dinero invertido en el evento, lo que también influyó en el interés de los auspiciadores.

"Me habló una marca grande y me ofreció $1.500.000 por estar en la gala y yo tengo que pagar 125 millones, o sea imagínense", expresó la influencer.

A pesar de los contratiempos, Naya realizó el primer cómputo a los 26 minutos, donde ya había logrado recaudar más de un millón de pesos.

